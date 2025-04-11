Пятница, 11 Апреля 2025 10:55

АрмИнфо. Неисполнение судебных решений Европейского суда по правам человека подрывает авторитет и функционирование системы международных конвенций. Об этом, выступая на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, заявила член армянской делегации в ПАСЕ, депутат Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Арусяк Джулакян, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева от отказе выполнять требования ЕСПЧ по причине приостановки полномочий азербайджанской делегации в Ассамблее.

Как отметила Джулакян, за последние несколько лет неоднократно отмечалась важность исполнения постановлений Европейского суда по правам человека, что является одной из ключевых задач, стоящих перед организацией. На сегодняшний день Европейский суд вынес более 33 000 решений. Однако по состоянию на февраль 2025 года более 6800 решений ЕСПЧ не были исполнены и все еще находятся под надзором Комитета министров. "Это означает, что 21% решений Суда не были исполнены государствами-членами, что является серьезной проблемой. Еще одним важным вопросом является то, что около 1150 неисполненных судебных решений были отнесены к категории дел, находящихся под особым надзором, которые требуют принятия общих мер для предотвращения повторения нарушений прав человека. Большое значение имеет также реализация промежуточных мер.

Суд выдает его только в исключительных случаях, когда существует непосредственный риск причинения непоправимого вреда, например, когда под угрозой находится жизнь человека. Это означает, что реализация временных мер имеет большее значение. Однако, несмотря на это, Комитет министров не имеет достаточных полномочий в этом отношении. Хотела бы напомнить всем нам, что одним из условий членства в Совете Европы является соблюдение прав человека. И ЕСПЧ является единственным действующим механизмом, который должен гарантировать условие членства в этой организации - уважение прав человека. И это не факультатив, это основополагающее обязательство, которое было принято при присоединении к декларации. Но что мы видим сегодня? Президент одного из наших государств-членов, Азербайджана, Ильхам Алиев заявил в ходе международного форума "На пути к новому мировому порядку", что Азербайджан не будет выполнять решения ЕСПЧ. Приемлемо ли это для нас? Неисполнение судебных решений подрывает авторитет и функционирование международной системы конвенций. Вот почему мы должны подтвердить обязательный характер решений Суда и еще больше усилить исполнение решений, расширив имеющиеся в нашем распоряжении средства правовой защиты в случаях неисполнения решений", - заявила Джулакян.

Она призвала не игнорировать позорную статистику неисполненных судебных решений. "Когда я говорю "позорную", я имею в виду нашу организацию, которая должна была предпринять соответствующие действия, либо внедрить новые механизмы для обеспечения исполнения судебных решений, либо рассмотреть возможность введения санкций в отношении государств- членов, которые не прилагают никаких усилий для соблюдения условий членства, в данном случае - соблюдения прав человека", - подчеркнула член армянской делегации в ПАСЕ.