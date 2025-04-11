Пятница, 11 Апреля 2025 10:54

АрмИнфо. Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 10 апреля в районе 20:55 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на юго-восточном участке границы, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

В армянском оборонном ведомстве также напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом.

"Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение", - подчеркнули в Минобороны Армении, при этом еще раз выразив готовность расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне.