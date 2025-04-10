Четверг, 10 Апреля 2025 20:55

АрмИнфо. Антикоррупционным комитетом РА установлено, что А.К. при содействии другого лица выплатил незаконное денежное вознаграждение депутату Национального Собрания Республики Армения.

Как сообщили в Антикоррупционном комитете РА, в ходе предварительного расследования установлено, что А.К. при содействии своего знакомого обратился к должностному лицу НС с просьбой организовать процесс вывоза в Объединенные Арабские Эмираты в обход установленных законом процедур 150-200 тыс. голов сельскохозяйственных животных в обмен на денежное вознаграждение в размере $200- 300 тыс. 9 августа 2023 года депутат НС сообщил, что уже достиг договоренностей с чиновниками, и для начала процесса он запросил $200 тыс., из которых $100 тыс авансом, а остальную часть после старта сделки.

10 августа 2023 года во время встречи с депутатом НС А.К. сообщил последнему, что он может перевести должностному лицу $20 тыс, а остальную часть оговоренной суммы выплатить по факту вывоза каждой партии животных. Однако чиновник НС отметил, что, учитывая размер ранее определенной суммы, он уже достиг договоренностей с чиновниками, поэтому отказался от предложенной суммы.

<Двум вышеуказанным лицам предъявлено обвинение в предоставлении незаконного вознаграждения должностному лицу НС и пособничестве в этом по статье 439, части 2, пункту 3 и статье 46-439, части 2, пункту 3 Уголовного кодекса Республики Армения. Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд>, - говорится в сообщении Комитета.

Напомним, что Овик Агазяран был исключен из рядов правящей партии "Гражданский договор" осенью прошлого года после того, как отказался по требованию премьер- министра Армении сложить депутатский мандат после словесной перепалки с тогдашним главой Следкома Аргишти Кярамяном. 26 марта генрпокурор Анна Вардапетян представила в НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении Овика Агазаряна. Вардапетян отметила, что Агазаряну инкриминируется совершение преступления по двум эпизодам. В частности, в ходе расследования в Антикоррупционном комитете уголовного дела были получены данные о том, что Агазарян пообещал предпринимателю содействие при экспорте мелкого рогатого скота в Объединенные Арабские Эмираты. Он потребовал от бизнесменов $200-300 тысяч за решение этого вопроса в обход установленных законом требований при осуществлении экспортных процедур, в том числе, путем представления поддельных документов. Как отметила генпрокурор, экспорт сельскохозяйственной продукции должен был быть осуществлен путем подкупа руководителей Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов. Всего планировалось вывезти 150-200 голов скота. Вартапетян подчеркнула, что предприниматель предложил сумму в $20 тысяч, однако депутат отказался, потребовав всей суммы для ее передачи должностным лицам Инспекционного органа. По второму эпизоду Агазарян обвиняется в содействии в сносе аварийного здания школы в административном районе Ачапняк и строительстве на его месте жилого комплекса. За эту услугу депутат потребовал взятку в размере $23 тыс и 300 тыс драм. Вся эта суммы должна была быть выплачена по частям. Однако, по независящим от Агазаряна причинам, все эти действия не удалось осуществить. Сам парламентарий все обвинения в свой адрес опровергает.