Четверг, 10 Апреля 2025 20:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 12 апреля вместе с министрами иностранных дел Азербайджана и Грузии в рамках Анталийского дипломатического форума примет участие в панельной дискуссии на тему <Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе>.

<Обсуждение будет транслироваться в прямом эфире, ссылку мы предоставим дополнительно>, - написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.