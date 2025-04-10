Четверг, 10 Апреля 2025 20:52

АрмИнфо. Председателем Общественного совета назначен Араик Хзмалян. Соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 апреля.

Араик Хзмалян занимал должность замминистра образования, науки, культуры и спорта РА с 4 июня 2019 года. 17 июля 2023 года был избран директором <Матенадарана>.

Общественный совет в Армении был создан как посредник между обществом и властью, он выполняет консультативную функцию. Здесь обсуждают вопросы, волнующие людей, а итоги обсуждений доносят до правительства. Две трети из членов Совета (30 из 45) избираются общественным сектором, оставшиеся 15 назначаются правительством. Но председателя совета назначает премьер-министр, а не избирают члены совета (такой же порядок действовал и при Серже Саргсяне, когда председателя Совета назначал президент). Действующий состав Общественного совета был распущен в 2024 году в силу закона, тогда орган возглавлял Степан Сафарян, а до этого - Вазген Манукян, проработавший на этом посту 10 лет.

Правительство Армении 30 января с.г. приняло решение о назначении членов Общественного совета. Согласно документу, членами Совета станут следующие лица (по согласию): Агаси Завенович Тадевосян, Араик Эдикович Хзмалян, Армен Сережаевич Балдрян, Армен Абгарович Мурадян, Армине Григорьевна Маргарян, Гаяне Асканазовна Абрамян, Дэниел Араевич Иоаннисян, Акоп Шагенович Андреасян, Овик Завенович Мусаелян, Роберт Бабкенович Амирханян, Рубен Арамович Сафрастян, Рубен Артушевич Бабаян, Володя Мамиконович Маргарян (Валмар), Вардан Ваникович Мкртчян и Вардан Левонович Азатян.