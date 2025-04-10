Четверг, 10 Апреля 2025 20:20

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на встрече с заместителем министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи обсудил вопросы нормализации отношений. Об этом Костанян сообщил в своем микроблоге X.

<Важная дискуссия с заместителем министра Экинджи по нормализации отношений между Арменией и Турцией и раскрытию новых сфер возможного сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по региональным и международным вопросам>, - написал Костанян.