Четверг, 10 Апреля 2025 19:30

АрмИнфо. В Российско-Армянском университете (РАУ) 10 апреля прошла торжественная церемония открытия межвузовского спортивно- культурного и интеллектуального конкурса "Универсиада-2025". Церемония открытия собрала студентов, преподавателей, гостей и друзей университета на одном большом и по­настоящему тёплом празднике студенчества и молодежи.

Открытие Универсиады началось с выступления Почётного караула Вооружённых сил Республики Армения под аккомпанемент Оркестра Главного штаба Вооружённых сил РА. Их точность, дисциплина и сила духа стали не только украшением церемонии, но и напоминанием о важности патриотизма и командного единства.

Участников приветствовал ректор РАУ, профессор Эдвард Сандоян: "Мы искренне рады видеть вас в стенах нашего университета. Универсиада - это не только соревнование. Это - энергия молодости, дух командной игры и вера в силу знаний, культуры и спорта. Мы сделаем всё возможное, чтобы эта Универсиада стала для вас незабываемой>.

Особую благодарность университет выразил генеральному спонсору - Банку ВТБ (Армения), который стал ключевым партнёром <Универсиады-2025".

"Поддержка инициатив в сфере образования, науки и культуры - одно из ключевых направлений социальной ответственности Банка ВТБ (Армения). Мы рады быть частью такого значимого события, как "Универсиада-2025", и искренне благодарим университет за оказанное доверие и предоставленную возможность внести вклад в формирование активного, целеустремлённого и прогрессивного молодого поколения", - отметил генеральный директор - председатель директората Банка ВТБ (Армения) Ара Авагян.

В этом году в конкурсе участвуют 18 вузов со всей Армении. Студенты будут соревноваться в спортивных (футзал, баскетбол, волейбол, плавание, стрельба, настольный теннис и шахматы), культурных (танцы, театральное мастерство, пение, социальное видео и КВН) и интеллектуальных (Что? Где? Когда?) конкурсах.

Отметим, что цель Универсиады - создать особую дружескую атмосферу, в которой студенты получат возможность познакомиться и пообщаться друг с другом, поучаствовать в культурных, спортивных и интеллектуальных конкурсах.