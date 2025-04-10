Четверг, 10 Апреля 2025 19:04

АрмИнфо. Проводимые в Баку над армянами судилища необходимы Азербайджану для легитимации своих действий и устранения арцахского вопроса с правовой точки зрения. Таки образом азербайджанские власти хотят представить Нагорно- Карабахскую Республику как преступную организацию. Об этом 10 апреля на пресс-конференции в Ереване под названием "Судятся, потому что являются армянами", заявил специалист по международному праву Тарон Симонян.

Как пояснил правозащитник, одной из главных целей Баку в этом процессе является устранение Минской группы ОБСЕ, наделенной мандатом урегулирования нагорно-карабахского конфликта, поскольку именно в рамках этой структуры было закреплено право народа Арцаха на самоопределение. "То, что произошло в Арцахе, уникально само по себе, такого примера больше нет нигде в мире. Это осознает Азербайджан, и именно поэтому он пытается добиться от Армении и международного сообщества доказательств того, что Арцаха больше не существует", - пояснил правозащитник. Симонян также обратил внимание на парадоксальную ситуацию.

По его словам, несмотря на то, что в Азербайджане считают преступниками всех, кто имел хоть какое-то отношение к Арцаху, сегодня учинено судилище лишь над 23 армянами. В то же время, по его словам, 120 000 население Арцаха смогло беспрепятственно покинуть регион, находящиеся под контролем азербайджанцев. Симонян выделил две ключевых задачи, которые Азербайджан выполняет через эти судилища над армянами. "Первый из них заключается в том, чтобы укрепить имидж власти внутри страны и доказать что-то с так называемой исторической точки зрения. Они проводят своего рода Нюрнбергский процесс", - пояснил правозащитник.

Второй аспект, по словам Симоняна, касается интересов Армении и делится на несколько направлений: против отдельных личностей, самого Арцаха, против Армении и армянской нации в целом. "По сути, в Азербайджане пытаются найти пути привлечения к ответственности именно Армении. Военно-политическое руководство Арцаха не воспринимается как отдельные субъекты; они считаются действующими под влиянием армянской власти. Это необходимо Азербайджану для того, чтобы завтра начать процессы против Армении и привести ее в правовое поле для начала политических процессов", - заметил Симонян.

На данном этапе, по словам правозащитника, Азербайджан будет продолжать искать конвенции по которым у Армении есть обязательства перед Арцахом и, ссылаясь на которые, Баку сможет выдвигать новые требования к армянским властям. "Однако у него пока нет достаточных инструментов для реализации этого плана", - добавил специалист по международному праву.

В заключении Симонян обратил внимание на высказывания азербайжанской стороны, назвав их не случайными. Он привел в пример одно из таких заявлений, в котором утверждается, что в Азербайджане судят не одного человека, а всех армян. Как пояснил правозащитник, это делается для того, чтобы оказать давление на армянский народ и разрушить последние возможности его консолидации. "После этого народ либо идет на сопротивление и дает свой ответ, либо разрушается, отказываясь от своей национальной идентичности. Азербайджан пытается добиться второго", - резюмировал правозащитник.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс-заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.