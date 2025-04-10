Четверг, 10 Апреля 2025 17:53

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00 -16։00 улицы Норагавита 1, 7, 8, 9, 10, 12, 2-ой и 3-ий переулки 1-ой улицы, 1-ый переулок 9-ой улицы, частные дома на 2-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норагавите; жилой дом 54 на пр. Маштоца, жилые дома 21, 23, 25 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улицы 18-28 в Сари таге и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 2, 7, 8, 10, 12 на улице Исаакяна, жилые дома 45, 47, 49 51, 55, 59 на улице Налбандяна, жилые дома 1, 3 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 5-118 на улице Ареставорнери, жилые дома 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 1, 3 на улице Грохнери, частные дома 12, 16 на улице Кори и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Арцахский комитет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГНКО “Научно-практический центр судебной медицины”, государственная библиотека им. Ал. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЕГУ, ООО “Армен”, ЗАО “Экспресс кредит универсальная кредитная организация”, жилые дома 28-50Б на пр. Баграмяна, жилые дома 1-17 на ул. Канакер ГЭС, частные дома 55-65 на улице Айгекци; жилые дома 23/1-23/20 на улице Д. Анахта, жилой дом 3 на улице Дро, частные дома 1/5-43 на 10-ой улице Зейтуна, жилые дома 1/4, 1/6 на 27-ой улице Арабкира, 3/3 на 17-ой улице Арабкира, частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара, частные дома на улицах Нор Харберда 14-22 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21/13 (здания 3, 4, 5), 23/2, 23/7, 23/18, 27/7, 50, 50/2, 52 на улице Ленинградян, жилые дома 18, 19 в кв. Б-4 Ю/З района, сады Далма, улица Гагарина, “Ереван парк”;

в Армавир ской области:

10։00-16։00 частично село Аревашат и село Мусалер;

11։00-16։00 села Аршалуйс и Хоронк;

в Арарат ской области:

10։00-12։00 село Даракерт, частично села Хачпар, Гукасаван, Айанист;

10։00-12։30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Касяна, Арарятн, Сарибека Варданяна, Сарояна, Гая, Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Гетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично улица Шауяман, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

в Котайк ской области:

10:00-16:00 частично села Капутан, Атис, Зовашен, Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 общины Агверан, Арзакан, садоводческая компания “Бжни”, газозаправочная станция “Ашнах”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Тим-Телеком”, ‘Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 садоводческая компания “Арчадзор”, песчаный рудник “Ал Майнинг”, станции операторов “Вива-Армения”, “Телеком Армения”, ‘Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), центр управления воздушным движением “Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент (не являющийся жильцом) “Гидромет Каян”, жилые дома 1-11 в III-ем квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван; общины Карашмб и Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, “Марине”, станции операторов “Вива-Армения”, “Телеком Армения”, ‘Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЧП “А. Арутюнян”, ЗАО “Тигран Мец”, “Арай”, собственники “М. Туманян”, ‘И. Саргсян”, С. Тадевосян”, “А. Хачатрян”, “М. Карапетян”, квартал “Азатамартикнери”, частично улицы Ширака, Туманяна, Чаренца, Сафаряна, улицы Ованнисяна, Гагарина, Шинарарнери, Казаряна, Теряна, Кнунянц, жилые дома 3, 5, 8 на улице Ереванян;

11։00-17։00 частично село Гарни; частично кварталы “Дурян”, “Терян” в Ариндже;

в Гегаркуник ской области:

11:00-15:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть Карчахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Вива-Армения”, “Телеком Армения”, ‘Юком”;

15:00-16:30 1-ый, 2-ой, 11-ый переулки 1-ой улицы села Лусакунк;

в Лорий ской области:

10։00-12:00 жилые дома 6, 8 на улице Г. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Джрашен, Лернаван;

в Ширак ской области:

11:00-17:00 село Арапи и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе;

в Тавуш ской области:

09:45-10:45 город Ноемберян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12:00 улицы Гетапня, Калинина в городе Дилижан;

11։15-12։15 село Кохб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Тахта, Тбилисское шоссе, Мясникяна, Усанохакан в городе Дилижан;

в Сюник ской области :

11:00-12:00 улицы Дуряна, Исраеляна, улицы 1, 2, 3, 4, жилые дома 9, 11, 15 на улице Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

12:00-14:00 села Ацаван, Тасик, Салвард, Танаат, Аревис, Бнунис, Тароник;

12:30-13:30 жилые дома 19 на улице Сисиан, 3, 6 на улице Н. Адонца в городе Сисиан; село Лусаворич,

13:00-14:00 село Дзорастан;

14:00-15:00 жилые дома 43, 45, 47 на улице Сисакан, улицы Адамяна, Ар. Манукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.