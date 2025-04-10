Четверг, 10 Апреля 2025 17:44

АрмИнфо. Армения и Чехия готовы к углублению сотрудничества. Об этом было заявлено в ходе встречи заместителя министра территориального управления и инфраструктур Армении Асатура Варданяна и посла Чехии в Армении Петра Перунчика.

Как сообщает пресс-служба ведомства, стороны обсудили совместно реализуемые программы и договорились продолжить обсуждения.

Согласно источнику, замминистра высоко оценил развивающиеся отношения между Арменией и Чехией.

Напомним, что в феврале этого года посол Чехии в Армении провел встречу с министром теруправления и инфраструктур, в ходе которой стороны обсуждали возможности сотрудничества в сфере переработки твердых бытовых отходов. В этой связи стоит отметить, что в Армении планируется строительство нового полигона твердых бытовых отходов для Гегаркуникской и Котайкской области РА.

Помимо этого, Армения и Чехия достигли ряда договоренностей, связанных с военно- техническим сотрудничеством, а также обсуждались возможности сотрудничества между Дипломатической школой Армении и Дипломатической академией МИД Чехии, перспективы реализации совместных программ в сферах цифровизации, инженерных технологий, кибербезопасности, открытия филиала Центра креативных технологий ТУМО в Чехии.

Товарооборот между Арменией и Чехией в 2024 году вырос на 14%, составив $50.4 млн. При этом экспорт продемонстрировал рост на 16,8% до $3.4 млн., на фоне увеличения импорта на 13,8% до $47 млн.