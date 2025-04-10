Четверг, 10 Апреля 2025 16:10

АрмИнфо. Artsakh Monument Watch сигнализирует о том, что в данный момент в Папском Григорианском университете Святого Престола в Ватикане проходит международная конференция под названием "Христианство в Азербайджане: история и современность", нацеленная на стирание армянского следа в Арцахе.

"В данный момент в Папском Григорианском университете Святого Престола в Ватикане проходит международная конференция под названием "Христианство в Азербайджане: история и современность". До сегодняшнего дня ни одна армяноведческая организация не была осведомлена об этом мероприятии.

Десятки специалистов из различных стран (Турции, Казахстана, Узбекистана, Южной Кореи, России, Польши, Италии, Грузии, Германии, Франции, Канады, США и Литвы) были собраны и мобилизованы для участия в конференции, целью которой является стирание истории, культуры и присутствия армян на "территории Азербайджана". В результате памятники, которые однозначно являются армянскими - с сотнями армянских надписей - представляются как кавказско-албанские. К таким памятникам относятся Амарас, Гандзасар, Дадиванк и другие.

Нас также удивляет участие некоторых известных ученых, которые прекрасно видят, что в этой конференции не принимает участия ни один армянский исследователь, и что об армянах не говорится ни слова.

Мы выражаем наш протест и обеспокоенность армянским организациям и общинам, занимающимся сохранением культурного наследия, международному научному сообществу, а также нашим властям, за то, что наша память, история и культура подвергаются такому сокрытию и игнорированию", - говорится в заявлении команды проекта Monument Watch.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7-ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.