Четверг, 10 Апреля 2025 12:44

АрмИнфо. Иностранные продюсеры, решившие снимать кино в Армении, смогут вернуть до 25% понесенных затрат на производство. А если фильм будет продвигать позитивный образ Республики Армения - даже 35%. Инициатива министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА была одобрена на заседании кабмина 10 апреля.

По словам главы МОНКС Жанны Андреасян, этот проект создает возможность создания благоприятных условий для иностранных инвестиций в сферу кинопроизводства, содействия совместному производству, активизации экономической деятельности в сфере, содействия получению дополнительных доходов и т.д. Так, государственное финансирование сферы кинопроизводства на 2019-2024 годы составило в среднем 309 млн драмов в год. За тот же период кинопродюсеры в среднем ежегодно инвестировали 655 млн драмов.

Как указала министр, наблюдается интерес к сфере есть, имеются предварительные договоренности с различными международными платформами о совместном кинопроизводстве и съемках фильмов в Армении. В то же время поток иностранных кинематографистов в Армению также невелик из-за отсутствия соответствующих условий. Однако благоприятные климатические условия Армении и доступный рынок труда для организации кинопроизводства могут обеспечить привлекательность отрасли. В частности, в Армении имеется возможность одновременной съемки всех сезонов года и предоставления необходимых творческих, технических и сервисных работ и услуг для кинопроизводства.

<Изучая международный опыт, мы видим, что важным инструментом продвижения данного производства является возможность частичного возврата инвестиций, что является принятым форматом во многих странах>, - сказала она.

В связи с этим иностранные кинематографисты, в том числе снимающие фильмы совместно с армянскими кинематографистами, могут подать в Национальный орган по кинематографии заявку на возврат финансовых расходов, вложенных в производство фильма на территории Республики Армения, на условиях и в форматах, указанных в проекте решения. В случае утверждения заявки заключается договор о возврате 10-40% инвестиций.

Для частичного возврата инвестиций кинопроизводители должны приобретать товары, услуги и работы, непосредственно связанные с кинопроизводством, у организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся резидентами Республики Армения и уплачивающих все виды налогов.

Таким образом можно вернуть до 25%. При этом дополнительный 10%-ый возврат инвестиций может быть реализован при наличии элементов популяризации Республики Армения. <Речь идет не о прямом отражении армянской культуры и ценностей, а непосредственно о популяризации Республики Армения. То есть о таком обращении к Армении, которое ценит, представляет и делает видимой территорию современной Армении, поселения, образ жизни, людей, ценности и т. д. И это также шаг, направленный на продвижение туризма и повышение узнаваемости страны>, - отметила Андреасян.

По ее словам, уже подписаны меморандумы с такой платформой, как Netflix. А принятие этого проекта позволит перевести договоренности на практический уровень.