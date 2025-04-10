Четверг, 10 Апреля 2025 12:02

АрмИнфо. На полях 150-ой Ассамблеи Межпарламентского союза, проходящего в Ташкенте, продолжаются встречи членов армянской делегации со своими международными партнерами.

Как передает пресс-служба Национального Собрания РА, накануне состоялась встреча вице-спикера РА Акопа Аршакяна с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пией Каумой, в ходе которой собеседники обсудили вопросы мира и безопасности в регионе. Вице-спикер НС подчеркнул, что, несмотря на завершение переговоров по мирному договору, Азербайджан выдвигает дополнительные предварительные условия, в том числе роспуск и прекращение деятельности Минской группы ОБСЕ. По мнению главы армянской делегации, Баку ищет искусственные причины, чтобы затянуть подписание договора. Аршакян подчеркнул, что подобные шаги Азербайджана вызывают сомнения в политической воле Азербайджана к завершению мирного процесса.

Вице-спикер представил проект "Перекресток мира", указав на необходимость разблокирования всех транспортных и других инфраструктур.

Пиа Каума, в свою очередь, подтвердила поддержку ОБСЕ к установлению долгосрочного мира в регионе. Она заявила, что в ближайшем будущем планирует посетить регион, что послужит делу мира и безопасности.

Встреча завершилась заявлением об общей приверженности к продолжению диалога и сотрудничества, уделив особое внимание разблокированию транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе и решению других вопросов.