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 Четверг, 10 Апреля 2025 11:47
Алине Григорян

Омбудсмен Армении: Разжигание ненависти в отношении армян Арцаха недопустимо

Омбудсмен Армении: Разжигание ненависти в отношении армян Арцаха недопустимо

АрмИнфо.  Аппарат защитника прав человека считает проявления дискриминации и разжигания ненависти, в том числе в отношении армян Арцаха, крайне недопустимыми с точки зрения укрепления общественной солидарности и предотвращения поляризации общества.

Как отмечается в поступившем в АрмИнфо сообщении офиса омбудсмена Армении, данное заявление было сделано в результате мониторинга средств массовой информации и социальных платформ. В этой связи омбудсмен Армении Анаит Манасян подчеркнула, что должностные лица, общественные и политические деятели, а также средства массовой информации должны ответственно подходить к своим публичным высказываниям. Как отметили в офисе ЗПЧ, она призвала не допускать распространения высказываний, разжигающих ненависть, и активно противодействовать таким проявлениям.

"Защитник прав человека Анаит Манасян считает крайне предосудительными любые дискриминационные высказывания, которые могут разжигать нетерпимость и ненависть в Армении, включая высказывания, основанные на месте рождения или проживания человека. Каждый армянин, независимо от его происхождения, а также каждый представитель национальных меньшинств, проживающих в стране, должен иметь равные права и быть свободным от любой формы дискриминации",- говорится в сообщении офиса омбудсмена.

Кроме того, подчеркивается важность равной интеграции всех граждан в общественную жизнь как необходимого условия успешной реализации связанных с этим процессов.  "Общественная солидарность может быть обеспечена только через терпимое, деликатное и чуткое отношение к другим и чеерз уважительный диалог. В связи с этим защитник прав человека вновь обращает внимание, что любые проявления разжигания ненависти и дискриминации должны быть исключены из публичных выступлений и призывает воздерживаться от использования выражений, пропагандирующих ненависть, нетерпимость и дискриминацию", - резюмировали в офисе омбудсмена Армении.

Отметим, что в последнее время участились нападки на арцахцев в социальных сетях и СМИ. Причем, как отмечают независимые эксперты, арцахафобия в большинстве своем разжигается представителями правящей силы или подконтрольными им СМИ, а также сторонниками действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 

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