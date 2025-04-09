Среда, 9 Апреля 2025 20:21

АрмИнфо. Президенты ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александер Чеферин поздравили главу Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна с избранием в Исполнительный комитет УЕФА.

В послании Инфантино, в частности, говорится: "Я не сомневаюсь, что ваш опыт, знания, не говоря уже о вашей любви к футболу и человеческих качествах, помогут вам справиться со всеми будущими вызовами на службе европейскому футбольному сообществу. Я уверен, что в качестве члена Исполнительного комитета УЕФА вы сможете внести важный вклад в развитие УЕФА и, что самое главное, мирового спорта, который объединяет всех нас. Я передаю Вам свои наилучшие пожелания и желаю Вам успехов и мужества во всех предстоящих испытаниях. C нетерпением жду нашей следующей встречи" .

В свою очередь, в поздравлении главы УЕФА подчеркивается: "Дорогой Армен, дорогой друг! Примите мои самые теплые поздравления с Вашим избранием в Исполнительный комитет УЕФА. Недавние выборы в Белграде знаменуют собой новую захватывающую эру для нашей организации, и ваша успешная кампания является ярким свидетельством уважения и доверия, которые вы заслужили в европейском футбольном сообществе за эти годы. Вы впервые занимаете эту должность, но Ваш авторитет направляет вас. Ваш голос, честность и преданность футболу станут настоящим активом для Комитета. Я с нетерпением жду работы с вами. Ваш свежий взгляд и проницательный подход с уникальной точки зрения, несомненно, окажут значительное влияние с самого начала. Желаю вам всяческих успехов в этой важной и ответственной работе".