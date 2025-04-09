Среда, 9 Апреля 2025 19:51

АрмИнфо. Миссия гражданских наблюдателей Европейского Союза на границах Армении увеличила количество ночных патрулей. Об этом говорится в сообщении миссии в X.

"Начиная с марта, миссия увеличила количество ночных патрулей вдоль армяно-азербайджанской границы. Эта мера направлена на повышение ночной безопасности и снятие возможной напряженности. Наши наблюдатели остаются на связи в круглосуточном режиме, обеспечивая постоянное присутствие днем и ночью", - говорится в сообщении миссии.

Напомним, что 23 января 2023 года Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии было выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA рассчитан на два года, ее оперативный штаб назначен в Ехегнадзоре. Миссия начала функционировать 20 февраля 2023 года. В ее состав вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Кроме того, 11 декабря 2023 года по итогам заседания СМИД ЕС Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении довести численность миссии до 209 человек.