Среда, 9 Апреля 2025 18:50

АрмИнфо. С 7 по 11 мая в Армении впервые пройдет чемпионат Европы по каратэ среди взрослых, в котором примут участие более 1000 спортсменов и делегатов из 54 стран. Об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, 60-й чемпионат Европы пройдет в Спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна в Ереване. Турнир проводится при государственной поддержке.

По словам президента Национальной федерации каратэ Армении Вазгена Арутюняна, в рамках чемпионата в Ереване также пройдет отчетно- выборная конференция Европейской федерации каратэ. "Мы готовы организовать чемпионат наилучшим образом, а также обеспечить достойное участие наших спортсменов. Мы уверены, что это мероприятие станет большим спортивным праздником", - отметил Вазген Арутюнян.

Церемония открытия турнира состоится 8 мая. Финальные поединки пройдут 10 и 11 мая.