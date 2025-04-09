Среда, 9 Апреля 2025 18:35

АрмИнфо. Руководитель фракции правящей в Армении партии "Гражданский договор" Национального Собрания РА Айк Конджорян 9 апреля принял посла Кипра в Армении Микаэла Мавроса.

Как передает пресс-служба Нс РА, будучи председателем армяно-кипрской межпарламентской комиссии, Айк Конджорян высоко оценил межпарламентское сотрудничество двух стран.

В ходе встречи обсуждались предстоящие программы и перспективы сотрудничества.

Посол указал на существующий многослойный и глубокий уровень сотрудничества между Арменией и Кипром и выразил готовность к его развитию.