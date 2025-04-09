Среда, 9 Апреля 2025 18:26

АрмИнфо. Это не должна быть исключительно борьба арцахцев, она должна объединить все армянство, включая общественные и политические силы, ради защиты прав насильственно перемещенных жителей Арцаха. Об этом 9 апреля в беседе с журналистами заявила член движения "Вместе" Нарине Дилбарян, касаясь предстоящей встречи представителей движения с арцахцами на площади Свободы в Армении.

Как отметила Дилбарян, на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся организации митинга, а также реакции на антиарцахские дискриминационные заявления, которые распространяются в социальных сетях и в прямом эфире. Движение, по ее словам, намерено представить единую позицию и не допустить дальнейшего распространения ненавистнических высказываний.

Дилбарян также подчеркнула, что помимо митингов и собраний, движение считает важным поднять пакет политических вопросов, которые были проигнорированы. "Для продолжения арцахского движения вопрос возвращения арцахцев должен быть включен не только в повестку Министерства иностранных дел Армении, но и в общую внешнюю повестку государства. Утверждения МИД Армении по части подписанного президентом Арцаха Самвелом Шахраманяном документа должны быть разъяснены", - отметила член движения.

При этом Дилбарян указала, что чиновники Арцаха уже предоставили достаточно разъяснений, однако, при необходимости, по ее словам, они готовы провести дополнительные встречи для обсуждения этих вопросов. "Это соглашение было подписано президентом Арцаха под угрозой смерти и является антиконституционным", - добавила Дилбарян.

Вместе с тем, она обратила внимание, что в повестке обсуждений должны быть вопросы достойного и безопасного возвращения в Арцах под международными гарантиями, а также вопросы о возвращении армянских военнопленных и получения ответов от Азербайджана по поводу без вести пропавших армян. "Социальное давление на арцахцев организуется этой властью для того, чтобы не позволить им обосноваться в Армении и разбросать по разным направлениям, что приведет к безрезультативности борьбы", - подчеркнула член движения.

Дилбарян заявила, что арцахское движение никто не может прекратить - ни премьер- министр Армении Никол Пашинян, ни возглавляемая им партия, отметив, что они не имеют на то конституционного права. "Эта борьба всегда существовала и была инициирована, в том числе, политическими силами Армении. Наша борьба - гражданская, политическая, национальная и государственная. Если они в антиконституционном порядке, поддаваясь утверждениям президента Азербайджана Ильхама Алиева, незаконно считают арцахский вопрос закрытым, это означает, что граждане Армении имеют законное право выходить на площади и говорить о важных проблемах. Они нарушают наши права, и каждый гражданин имеет право выйти и бороться против этой власти. Если они не выполняют свои конституционные обязанности, то должна произойти смена власти", - резюмировала Дилбарян.