Среда, 9 Апреля 2025 18:25

АрмИнфо. 9-10 апреля подразделения специального назначения вооруженных сил Республики Армения и вооруженных сил Исламской Республики Иран проведут совместные учения. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Армении. Подразделение ВС РА проведет учения на территории Армении, а подразделение ВС ИРИ - на территории Ирана.

Учения предусматривают действия по нейтрализации нападения условных террористических групп на пограничные контрольно-пропускные пункты, расположенные на государственной границе Армения-Иран.