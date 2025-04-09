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 Среда, 9 Апреля 2025 18:25
Александр Аванесов

Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения 

Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения 

АрмИнфо. 9-10 апреля подразделения специального назначения вооруженных сил Республики Армения и вооруженных сил Исламской Республики Иран проведут совместные учения. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Армении.  Подразделение ВС РА проведет учения на территории Армении, а подразделение ВС ИРИ - на территории Ирана.

Учения предусматривают действия по нейтрализации нападения условных террористических групп на пограничные контрольно-пропускные пункты, расположенные на государственной границе Армения-Иран.

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