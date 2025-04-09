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АрмИнфо. Место Вилена Габриеляна во фракции "Гражданский договор" Национальном Собрании РА займет Артем Меграбян. Решение об этом принято на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии.
ЦИК признал недействительной регистрацию в качестве депутата НС Армении Аршака Ордуханяна, который отказался от мандата и заявил о самоотводе.
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|Депутат НС: законопроект "О климате" находится на завершающей стадии разработки
|Армения и Кипр готовы развивать существующий уровень сотрудничества
|Член движения "Вместе": Это должна быть не только борьба арцахцев, но и всего армянства
|Спеназовцы ВС Армении и Ирана проведут совместные учения
|Место Вилена Габриеляна в НС Армении займет Артем Меграбян
|Генпрокурор РА избрана кандидатом в члены Исполкома Международной ассоциации прокуроров
|Делегация ЕС предупреждает своих партнеров об угрозе фишинга со стороны злоумышленников
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат направил в Следком Армении сообщение о преступлении в связи с ненавистническими высказываниями в адрес арцахцев
|MyAmeria Star: Америабанк представляет банковскую карту и приложение для лиц от 6 до 18 лет
|Возможно часть имущества экс-депутата Аркадия Амбарцумяна, более известного по кличке <Державаи Аркади>, будет изъята
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|Глава ФФА заверяет, жалобы в его адрес инициируются теми, кто хочет занять его место
|Вице-спикер НС: в сложных геополитических условиях для Армении крайне важно иметь надежных друзей, таких, как Иран
|В Москве рассчитывают к маю выйти на конкретные сроки открытия российского генконсульства в Капане - Захарова
|Со следующего года в Армении стартуют работы по проведению аудита на безопасность дорог
|Наира Зограбян призвала оппозицию консолидироваться для спасения армянской государственности
|Захарова: В Москве отслеживают ситуацию в армяно-азербайджанском приграничье и призывают стороны к сдержанности
|Глава МИД Армении отправится в Турцию
|Армянский военнослужащий подорвался на мине в Гегаркунике
|Как сводки с фронта - депутат о ситуации на дорогах Армении
|ANCA: Группа по делам Армении Конгресса США призвала американских чиновников способствовать освобождению армянских заключенных, удерживаемых в Баку
|Омбудсмен Арцаха: Армянское общество не поддерживает пропаганду ненависти к арцахцам
|Депутат НС: Армении необходима стратегия обеспечения безопасности дорожного движения
|В МИД Армении отреагировали на требования Азербайджана предоставить карты минных полей
|Бельгия готова поддержать Армению в вопросе либерализации визового режима с ЕС
|Политик: от раскола оппозиции в Армении выиграет только Азербайджан
|Мэрия Еревана продолжает экоцид - вырублено более 100 молодых здоровых деревьев в Нор-Норке
|Алиев: Попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе не увенчаются успехом
|Еще один бесплатный вход в бизнес-залы: IDBank
|В Москве состоялась встреча послов Армении и Франции
|В Армении будут готовить специалистов по языкам национальных меньшинств
|В Ереване обсуждены возможности реализации в Армении новых программ Фонда Конрада Аденауэра
|Армения планирует реализовать международную программу бизнесобразования
|В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию о нарушении режима прекращения огня
|В Армении обсуждены вопросы сотрудничества с НАТО
|Температура воздуха в Армении существенно понизится, в горных районах выпадет снег
|Москва и Баку сверили часы по повестке двустороннего сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МВД Армении состоялась встреча со второй экспертной миссией ЕС в рамках диалога по либерализации визового режима
|Саксония-Анхальт готова углубить отношения с Арменией в культурной сфере
|В МОНКС утвердили программу мероприятий к 150-летию Аветика Исаакяна
|НПО Арцаха потребовали от МИД Армении публично подтвердить продвижение прав арцахцев в качестве внешнеполитического приоритета
|Комиссия по телевидению и радио: Мы в очередной раз утверждаем, что в общественном мультиплексе не должно быть иностранных вещателей
|"Родина": Сотрудничество с правящей партией "Гражданский договор" исключено в любом формате
|В МИД Армении потребовали от Pastinfo и перепечатавших его материал СМИ публично опровергнуть информацию о встрече Мирзоян с азербайджанской делегацией в Эмиратах
|В Афинах отметили 70-летие университета "Айказян"
|Спикер НС и посол Кипра обсудили региональные события
|Полномочия депутата НС Вилена Габриеляна прекращены
|Армянский Патриарх Константинополя подверг резкой критике мэра Болу за ненавистнические речи в адрес армян
|Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс
|В Армении детским спортивным школам будут присваиваться имена олимпийских чемпионов и чемпионов мира
|Армения по-прежнему привержена укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе - Акоп Аршакян
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Дженнифер Лопес даст большой концерт в Армении
|Эксперт по инфобезопасности: Злоумышленники, используя имя посла ЕС, подвергли фишинговой атаке около 50 представителей НПО в Армении
|Читать больше
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