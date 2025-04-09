Среда, 9 Апреля 2025 18:13

АрмИнфо. Место Вилена Габриеляна во фракции "Гражданский договор" Национальном Собрании РА займет Артем Меграбян. Решение об этом принято на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии.

ЦИК признал недействительной регистрацию в качестве депутата НС Армении Аршака Ордуханяна, который отказался от мандата и заявил о самоотводе.