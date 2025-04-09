Среда, 9 Апреля 2025 18:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома на улицах Нансена, Лвовяна, Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; частные дома на улицах 6, 12 в Норагавите, частные дома на 3-ем переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе, частные дома на переулке Арташатского шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16, 17 в кв. “Б-4” Ю/З района, частные дома на улицах 14-22 в Нор Харберде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 52, 58, 60 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); больничный комплекс “Гераци” N1 односторонне и университетсая клиника сексопатологии, ЗАО “Медтехника Плюс” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Медобъединение № 2” (родильный дом), гос. библиотека им. Ал. Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГНКО “Научно-практический центр судебной медицины”, адрес: улица Теряна 74, УПТ на улице Алека Манукяна, Ереванский государственный университет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), министерство Внутренних Дел односторонне, жилые дома 27, 29, 31, 33, 35 на улице Саряна, жилые дома 22, 26, 33а на улице Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 7а на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Мясникяна, жилой дом 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ряды Сари Тага 2-10 односторонне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 42-44 и частные дома 28-40 на улице Грибоедова, школа N82, частные дома 6-24 на 1-ом переулке Комитаса, жилые дома 12-14А на улице Киевяна, жилые дома 1-7/1, 54Б на пр. Комитаса, жилой дом 1 на улице Грибоедова, частные дома 27/7-27/84 на улице Рубинянца, частные дома 21-40 на 2-ой улице, 3-17/2 на 3-ей улице, 8-19 на 4-ой улице Саркавага; жилой дом 10 на улице Маргаряна, жилой дом 19 на улице Фучика, жилые дома 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36 на улице Бабаджаняна; жилые дома 24/30, 24/33, 56/6, 56/7, 22/30 на улице Г. Овсепяна, ООО “Сахалко”, “Ди Джи Тейк Эй Эм”, “Норашен Груп”, “Партнер Груп”, ‘Биг Капитал”, “Мрав Сар’, “ГЛ Констракшн”, “Премиум Реалити”, “Панорама”, Тида-2023”, “Клинсофт” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

в Армавир ской области:

11:00-12:00 село Акнашен;

в Арарат ской области:

10։00-12։00 частично село Гукасаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично село Нор Кянк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Арарат Кат”, абоненты (не являющиеся жильцами) “Хостегян Хачик”, ЧП “Седрак Саргсян”, собственник “Карен Хостегян”, воинская часть;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Агаракадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12։00 частично улица Шауямяна в городе Джермук;

10։30-12։30 частично улицы Исраеля Ори, Шаумяна, частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

10։00-16։00 улица Еркрабаннери и частично Джермукское шоссе, квартал “Чайкнед”, села Хндзорут, Нор Азнваберд, Заритап, Гомк, Капуйт, Азатек, Зедан, Пор, Бардзруни, Мартирос, Серс;

в Котайк ской области:

10:00-14:00 3-ий квартал, жилые дома 12-21, 40-41, участок газовой конторы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11 ․ 00-17 ․ 00 частично села Гарни, Балаовит, Маяковский;

в Гегаркуник ской области:

09:30-11:00 1-ая улица, 3-ий переулок 1-ой улицы, 2-ой переулок 5-ой улицы, 6-ой переулок улицы Гаргаша в селе Ваневан;

10:00-10:30 частично город Мартуни,

10:00-16:00 населенный пункт Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:30 населенный пункт Личк полностью;

11:00-14:00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Ваан, воинская часть и полигон;

11:00-16:30 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Туфенкян Оспиталити”, станции компаний “Телеком Армения”, “Вива Армения”, ‘Юком”;

11:00-17:00 населенные пункты Еранос, Вардадзор, Дзорагюх, Цаккар, Цовасар, Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавуш ской области:

10։00-12:00 улицы Васильев, Камо в городе Дилижан;

12։00-16:00 частично улицы Тбилисское шоссе, Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорий ской области:

10:00-12:00 жилые дома 73, 97 на пр. Т. Меца, жилые дома 4, 7 на улице Татеракан в городе Ванадзор;

10։00-13:00 улицы Айгестана, Шамахян, Молдовакан в городе Дилижан;

в Ширак ской области:

1 1 : 00 -1 5 : 0 0 село Ахурян, улицы Джрашинарарнери 6, 8, здание общинного муниципалитета Ахуряна и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе;

в Сюник ской области :

10:00-12:00 село Горайк;

11:00-12:00 и 12:30-13:30 село Шаки.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.