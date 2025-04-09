Среда, 9 Апреля 2025 16:37

АрмИнфо. Америабанк запустил новое банковское приложение MyAmeria Star, предназначенное для лиц в возрасте от 6 до 18 лет. MyAmeria Star – это безопасное и удобное банковское решение для детей и подростков, с полным родительским контролем.

Пользуясь приложением, можно открыть цифровую банковскую карту Visa Star, получать на нее деньги, совершать платежи, снимать наличные в банкомате, пополнять баланс на телефоне, а клиенты старше 13 лет также могут привязать свою карту к кошелькам Apple Pay и Google Pay. Ребенок получает код безопасности банковской карты (CVV), с помощью которого он может совершать онлайн-платежи, по SMS на свой номер телефона. Приложение также оснащено функцией оплаты QR-кодом для совершения покупок по специальным предложениям и скидкам от партнеров.

Все карты Visa Star имеют суточный лимит транзакций в размере 20,000 драмов РА.

Процесс регистрации прост и понятен, но требует непосредственного участия родителей. Подробная информация о процессе регистрации доступна здесь.

Родитель может отслеживать историю расходов ребенка через приложение MyAmeria и получать выписки со счета, а также блокировать или перевыпускать карту Visa Star.

Приложение MyAmeria Star доступно в App Store и Google Play.

Об Америабанке

Америабанк является ведущим финансово-технологическим учреждением в Армении и играет важную роль в экономике страны. В рамках стратегии цифровой трансформации Банк внедряет и постоянно совершенствует уникальные для рынка продукты, услуги и инновационные платформы, призванные удовлетворить финансовые и нефинансовые потребности клиентов.

Являясь динамично развивающейся финтех-средой, Америабанк предлагает комплексные решения для улучшения качества жизни.