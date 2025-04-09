Среда, 9 Апреля 2025 16:23

АрмИнфо. Генеральная прокуратура требует конфисковать у бывшего депутата Национального Собрания РА от Республиканской партии (а ранее - <Оринац еркир>) Аркадия Амбарцумяна, более известного по кличке <Державаи Аркади>, и аффилированных с ним лиц 8 объектов недвижимости, 5 транспортных средств и 5,5 млрд драмов.

Как сообщает надзорный орган, 3 апреля 2025 года Антикоррупционный суд принял к рассмотрению очередной иск Генеральной прокуратуры о конфискации имущества незаконного происхождения у Амбарцумяна и его аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения: 8 объектов недвижимости в Ереване; 5 транспортных средств; рыночную стоимость 1 транспортного средства; участие в 8 юридических лицах; право требования кредита в размере 1 млрд 138 млн 452 тыс. драмов; 463 млн 146 тыс. драмов в качестве остатка незаконных денежных средств; 3 миллиарда 980 миллионов 583 тысячи драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы.

В марте 2022 года сообщалось, что в рамках расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении уголовного дела получены доказательства о том, что бывший депутат, предприниматель Аркадий Амбарцумян в целях неуплаты налогов в особо крупных размерах представил ложные документы и декларации, использовал фальшивые документы, а также, будучи должностным лицом, обязанным декларировать свои доходы, сокрыл имущество в размере более 350 млн драмов. В результате экс-депутат не уплатил налоги в размере около 211 млн драмов. По факту было возбуждено уголовное дело. В отношении Амбарцумяна в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде. Однако в день возбуждения уголовного дела Амбарцумян компенсировал 200 млн драмов из нанесенного ущерба.