Среда, 9 Апреля 2025 16:17

АрмИнфо. Премьер Армении Никол Пашинян на своей странице в соцсети сообщает о том, что в пользу РА конфискован гараж.

<#ЗернышкоКЗернышку Решением суда гараж № 3, дома 1, г. Ереван, по ул. Вагаршяна, конфискован в пользу Республики Армения как незаконно приобретенное имущество. Ориентировочная рыночная стоимость: 5 032 895 драмов>, - написал он.