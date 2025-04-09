Среда, 9 Апреля 2025 16:11

АрмИнфо. Спикер Национального Собрания РА Ален Симонян опубликовал видео, в котором мужчина из Арцаха заявляет, что Ален Симонян родился на территории Азербайджана.

"Этот пожилой карабахец с очень армянской внешностью и бородой утверждает, что я родился в Азербайджане, в третьем доме за Агдамским полицейским участком. Он думает, что, распространяя и оскорбляя меня, он посеет ненависть ко мне или сформирует какое-то мнение. Печально, что существуют такие и подобные им вещи. Хотя корни моего отца на протяжении нескольких поколений происходят из Еревана, а корни моей матери - из Лори, я не вижу ничего плохого в том, чтобы родиться в этом или любом другом месте. Что касается того, кто этот карабахец, кто послал его произнести этот текст, то тут все более чем ясно. Неясно, взял ли он деньги купюрами по 1000 драм или двумя купюрами по 5000 драм.

Такие люди будут активизированы сегодня и завтра, чтобы попытаться разрушить и взорвать Республику Армения изнутри. Не смотрите на армянский народ одним глазом. То, что вы сделали в Карабахе, не сработает в Армении", - написал Симонян в Telegram канале.