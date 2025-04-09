Среда, 9 Апреля 2025 16:05

АрмИнфо. В Армении существуют лица, стремящиеся занять пост президента Федерации футбола Армении (ФФА), и для достижения своей цели они не брезгуют прибегать даже к самым коварным методам, включая использование проплаченных медиаресурсов для реализации кампании по очернению и введения общества в заблуждение. Об этом 9 апреля на пресс-конференции в Ереване заявил президент ФФА Армен Меликбекян.

Он отметил, что в последнее время в публикациях появляются материалы, не имеющие отношения к деятельности Федерации. Глава ФФА отмечает, что эти материалы носят заказной характер. При этом Меликбекян не отрицает, что работа возглавляемой им Федерации далека от идеала, и конструктивная критика имеет место. Однако, он заверил, что предпринимаются меры для решения озвученных проблем.

Меликбекян добавил, что медиа-кампания против него ведется как через площадки традиционных средств массовой информации, так и через социальные сети. Президент ФФА также напомнил, что однажды уже выиграл дело в суде по одному из подобных исков. "Когда мы говорим о медиа-кампании, мы не имеем в виду, что СМИ просто пишут это. СМИ ссылаются на людей, которые распространяют ложь", - пояснил Меликбекян.

Обсуждая достижения национальной сборной Армении после 2020 года, которая потерпела 26 поражений и заняла 122-е место в списке ФИФА, Меликбекян заверил, что "влияние пандемии COVID-19 и 44-дневной войны сказалось на всех сферах, включая футбол". Эти события, по его словам, привели к значительным потерям и усложнили реализацию долгосрочных программ.

"Большим ударом для ФФА стала также война, начавшаяся вокруг Украины в 2022 году. Мы пострадали от колебаний обменного курса и повышения цен на авиаперевозки, что усложнило отправку команды Армении в Европу", - заверил Меликбекян.

Касаясь того, почему президент ФФА всё же не уходит в отставку на фоне многочисленных поражений сборной Армении и требований его отставки, Меликбекян отметил, что такое требование является институциональной проблемой. "В этом вопросе очень важно, что считают именно представители того института, которые выбрали тебя. Можно видеть только плохое, а можно хотеть увидеть хорошее, это лишь вопрос восприятия каждого отдельного человека", - подчеркнул президент ФФА, который в ответ на объективную критику своей деятельности, предлагает видеть позитивное в провальных выступления армянской сборной.

Напомним, что после поражения национальной сборной от команды Северной Македонии в октябре 2024 года был отправлен в отставку главный тренер команды Александр Петраков. Однако болельщики начали требовать ухода и президента ФФА, выражая недовольство не только недостаточными результатами футбольных команд разных возрастных групп, но и деятельностью федерации в целом. Несмотря на это, руководство Федерации футбола Армении ответило на требования отказом подать в отставку. В феврале текущего года возобновились акции протеста Фан-движений с требованием отставки главы ФФА. В связи с этим, первого марта на трое суток были задержаны девять членов FAF за акцию, учиненную в ходе футбольного матча Пюник- Арарат. Им инкриминировали хулиганские действия.