Среда, 9 Апреля 2025 15:55

АрмИнфо. В рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза состоялась встреча вице-спикера Национального Собрания РА Акопа Аршакяна с заместителем председателя Меджлиса Ирана Хамида-Резой Хаджи Бабаи.

Как сообщила пресс-служба НС РА, в ходе встречи стороны подчеркнули важность многосторонних отношений между Арменией и Ираном. Акоп Аршакян отметил, что Армения придает большое значение отношениям с Ираном, основанным на взаимном уважении и доверии. Он подчеркнул, что в сложных геополитических условиях для Армении крайне важно иметь надежных друзей, а сотрудничество двух стран играет ключевую роль в поддержании региональной стабильности.

Вице-спикер НС РА рассказал о недавних визитах, включая визит в Армению делегации парламентской группы дружбы Иран-Армения и главы МИД Ирана, что является свидетельством крепнущих политических и дипломатических связей между двумя странами.

Собеседники подтвердили важность активного сотрудничества в таких экономических секторах, как инфраструктура, энергетика и торговля, стратегическое положение Армении как транзитного пути в Европу и на Север, а также жизненно важные связи Ирана с Персидским заливом, Индией и Восточной Азией. Были отмечены ключевые факторы, способствующие дальнейшему сотрудничеству в рамках транспортного коридора "Север-Юг", имеющего стратегическое значение для обеих стран.

Вице-спикер НС РА подтвердил приверженность Армении достижению долгосрочного мира в регионе. В этом контексте Акоп Аршакян выразил благодарность Ирану за постоянную поддержку территориальной целостности Армении и неприкосновенности ее границ.

"У нас хорошие отношения с Арменией, и мы готовы продолжать взаимодействие и сотрудничество. Мы отстаиваем права наших друзей", - отметил Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

Акоп Аршакян выразил надежду, что переговоры по всем вопросам пройдут успешно и проблемы будут решены мирным путем.