Среда, 9 Апреля 2025 15:05

АрмИнфо. Со следующего года в Армении стартуют работы по проведению аудита на безопасность дорог. Об этом заявила 9 апреля замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристине Галечян в ходе парламентских слушаний на тему <Безопасность дорожного движения в Республике Армения>.

Она заметила, что изначально аудит коснется дорог межгосударственного значения, затем уже последуют государственные и областные дороги.

Помимо аудита, законодательным требованием является также проведение оценки воздействия безопасности дорог, работы которой стартовали уже в этом году. По словам Галечян, это исследование ставит перед собой цель выявить риски и последующее их преодоление посредством специального подхода и инженерного вмешательства. Обязательным станет также проведение рейтингования дорог, которое планируется завершить до 1 января 2029 года.

Кроме этого, Минтеруправления займется инвентаризацией аварийно-опасных участков дорог в Армении и продолжительным их устранением.

Отметим, что согласно данным Статкомитета РА, в 2024 году в Армении зарегистрировано свыше 4.3 тыс. ДТП, что ниже показателя годовой давности на 6,5%, в результате чего погибло 333 человека (годовой спад на 11,9%) и 6 116 - получили ранение (годовой спад на 6,4%).