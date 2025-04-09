Среда, 9 Апреля 2025 14:41

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян 11-12 апреля в Турции примет участие в Анталийском дипломатическом форуме.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в рамках рабочего визита запланированы также двусторонние встречи.

Меж тем, как сообщается на сайте мероприятия, в дипломатическом форуме с армянской стороны примут участие Арарат Мирзоян и спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян.

Азербайджан на форуме представят президент Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов. Форум пройдет в Анталье с 11 по 13 апреля.