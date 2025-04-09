Среда, 9 Апреля 2025 14:37

АрмИнфо. В 2024 году в Армении произошло 4314 дорожно-транспортных происшествий с человеческими жертвами и ранениями. Об этом 9 апреля в ходе парламентских слушаний, посвященных безопасности дорожного движения, заявил заместитель председателя комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Армен Хачатрян.

По его словам, всего в течение прошлого года в результате ДТП погибли 333 человека, ранения получили 6116 граждан. Не лучше ситуация и в 2025 году. За первые три месяца текущего года в стране зафиксировано 988 ДТП с летальным исходом и ранениями, в которых погибли 60 человек, 1391 человек получили ранения. Депутат заметил, что эти цифры говорят о необходимости принятия срочных шагов, поскольку напоминает сводку с боевых действий. За 10 лет в мирных условиях в стране с 3 миллионным населением в авариях погибли свыше 3600 человек, около 70 тысяч человек получили ранения. Не следует также забывать, что из общего количества раненых около 2-3 тысяч человек получают пожизненную инвалидность. В прошлом году отмечено также 70 тысяч случаев ДТП с имущественным ущербом. В тот же год страховые компании выплатили компенсации пострадавшим на сумму свыше 20 млрд драм.

Депутат отметил, что по количеству ДТП и пострадавших Армения занимает среднюю позицию в мире в расчете на душу населения, что никак не может устроить власти страны, которые предпринимают шаги по реализации программ в сфере дорожного строительства. В этом направлении проделана беспрецедентная по объемам работа. В течение пяти лет в стране без учета субвенционных программ были отремонтированы и построены 2414 километров дорог. Внедрение балльной системы за нарушение правил дорожного движения привело к некоторому улучшению ситуации на дорогах Армении. Не последнюю роль сыграло и создание Патрульной службы, с формированием которой была внедрена новая культура. Ее создание сыграло существенную роль в предупреждении и выявлении преступлений. Только в прошлом году сотрудниками Патрульной службы было выявлено свыше 4 тысяч преступлений, не говоря уже об административных правонарушениях, в том числе, по линии ДТП. Армен Хачатрян заметил, что и ужесточение правил выдачи водительских удостоверений также сыграло свою положительную роль, как и реформы в транспортной системе Еревана.

Тем не менее, как заметил депутат, предпринятых шагов пока недостаточно для решения проблемы. Он выразил на содержательный характер сегодняшних обсуждений, по результатам которых будет подготовлен документ для его последующего представления в правительство страны.