Среда, 9 Апреля 2025 12:57

АрмИнфо. Армянское общество в целом не поддерживает пропаганду ненависти к арцахцам. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил омбудсмен Арцаха Гегам Степанян на фоне скоординированной травли арцахцев.

Степанян напомнил о высказывании председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, который после своей фразы "надо было остаться и сражаться" был вынужден "отредактировать" свои слова. Он также упомянул инцидент с Айком Паляном, братом депутата от правящей партии "Гражданский договор" Эммы Палян, который после вопроса "Вы армянин или карабахец?" был вынужден искать оправдания, а жена директора Общественного радио была вынуждена извиниться после публикации своего ненавистнического поста в адрес арцахцев.

"Все это результат публичного осуждения и порицания. Это говорит о том, что армянское общество в целом не поддерживает пропаганду ненависти к населению Арцаха. Поэтому, дорогие арцахцы, мы никогда и ни в коем случае не должны обобщать и подыгрывать тем, кто порождает ненависть", - подчеркнул Степанян.

Вместе с тем омбудсмен Арцаха выразил уверенность, что между арцахцами и армянским населением Еревана и других городов Армении не должно быть различий, независимо от попыток определенных СМИ или пропагандистов разделить их и посеять ненависть. "Моя вера основана на отношении, любви и уважении моих друзей- студентов, моих преподавателей, моих друзей и коллег, а также многих других людей", - резюмировал правозащитник.

Напомним, что 11 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, отвечая на вопросы журналистки из Арцаха, заявил, что у армян Нагорного Карабаха была возможность сражаться тем оружием, которое там было. В свою очередь брат депутата от правящей в Армении партии Эммы Палян, Айк Палян в одной из публикаций на Фейсбук, реагируя на комментарий, спросил " Вы армянин или карабахец ".

Затем, 1 апреля, в армянском сегменте социальных сетей распространились скриншоты комментария жены Армена Колояна, Шушан Казарян, в которой она, реагируя на прошедший митинг, назвала арцахцев неблагодарными и "забытыми Богом несчастными людьми, поедающими наш хлеб".