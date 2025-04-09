Среда, 9 Апреля 2025 12:34

АрмИнфо. В Армении разработана масштабная программа по решению проблемы дорожно-транспортных происшествий, которая уже в ближайшее время должна перерасти в законодательную инициативу. Об этом 9 апреля, открывая парламентские слушания, посвященные безопасности дорожного движения, заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, программа станет центральной темой сегодняшних обсуждений. В ходе их проведения авторы программы попытаются получить ответы на вопросы об имеющихся проблемах, объемах, и действий государственных органов по их решению. Кочарян заметил, что рост количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых наносится непоправимы ущерб здоровью граждан, имуществу, и что самое болезненное - человеческим жизням. Согласно статистическим данным, в мире ежегодно от ДТП фиксируется 1,2 млн гибелей людей, а количество наездов приближается к 50 млн. В Армении ситуация также продолжает вызывать озабоченность. В стране в среднем жертвами ДТП ежедневно становится один человек, ранения получают 16 человек. Несмотря на предпринимаемые шаги по улучшению инфраструктуры, результаты пока недостаточны, и они пока не позволяют говорить об улучшении ситуации. Причины для роста ДТП различны - недостаточная подготовленность дорожной инфраструктуры, беспрецедентный рост количества автомобилей, несоблюдение участниками дорожного движения правил поведения, имеющиеся проблемы в образовании.

Депутат выразил надежду на то, что по результатам обсуждений и полученных предложений появятся предпосылки для начала формирования стратегии обеспечения безопасности дорожного движения, что крайне необходимо для решения имеющихся проблем.