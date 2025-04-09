Среда, 9 Апреля 2025 12:17

АрмИнфо. В рамках проходящей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян встретился с председателем Палаты представителей Бельгии Петером де Рувеем и председателем Сената Венсаном Блонделем.

Как передает пресс-служба НС РА, вице- спикер НС РА выразил благодарность Петеру де Руву и Палате представителей Бельгии за постоянную поддержку Армении и армянского народа, а также принципиальную позицию по важным вопросам.

Петер Де Рувер, в свою очередь, подтвердил приверженность Бельгии поддержке Армении в важных политических вопросах. Он отметил, что признание бельшийским парламентом в 2015 году Геноцида стало значительным шагом, и что Бельгия готова оказать поддержку Армении при любой возможности. Обращаясь к вопросу либерализации визового режима, Петер Де Рувере подчеркнул, что они готовы поддержать этот процесс. Процесс и сроки - это скорее технические, чем политические вопросы.

Акоп Аршакян представил коллегам подробную информацию относительно закона "О начале процесса вступления Армении в Европейский Союз", принятого Национальным Собранием РА 26 марта.

Подчеркнув важность начала процесса либерализации визового режима и сотрудничества Армения-ЕС в рамках Европейского фонда мира, вице-спикер НС выразил надежду, что новая повестка партнерства Армения-ЕС будет подписана в ближайшем будущем.

Председатель Сената Бельгии подчеркнул важность мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Акоп Аршакян представил своему коллеге инициативу правительства РА "Перекресток мира" по нормализации отношений с соседями и установлению стабильного мира в регионе.

Собеседники коснулись усилий, направленных на установление мира в регионе, согласованного армяно- азербайджанского мирного соглашения, новых предварительных условий и искусственных препятствий, выдвинутых азербайджанской стороной для его подписания, а также решения всех гуманитарных вопросов, имеющих жизненно важное значение на пути к достижению мира.