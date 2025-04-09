Среда, 9 Апреля 2025 11:42

АрмИнфо. IDBank всегда рядом с клиентами на пути к познанию мира, предлагая выгодные предложения и приятные сюрпризы. Еще одно эксклюзивное предложение будет радовать любителей путешествий до конца года, особенно тех, кто ценит комфорт и предпочитает проводить время в бизнес-зале.

С 1 апреля по 31 декабря 2025 года держатели действующих и перевыпущенных Travel Card от IDBank получат еще одну дополнительную возможность посещения бизнес-залов без предварительных условий — в дополнение к ранее предоставленным двум.

Не забудьте установить на своем смартфоне приложение Visa Airport Companion, с помощью которого можно проходить в бизнес-залы, а также отслеживать количество использованных и доступных посещений.

Для Вас вновь откроются двери бизнес-залов 1300 аэропортов по всему миру, сделав ожидание рейса комфортным и приятным. Путешествовать, делать покупки и делиться яркими моментами жизни с IDBank — всегда выгодно.