Среда, 9 Апреля 2025 11:39

АрмИнфо. Посол Армении в России Гурген Арсенян провел встречу с новоназначенным послом Франции в Москве Николя де Ривьером.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Армении в РФ, в дружественной обстановке дипломаты двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.