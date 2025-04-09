Среда, 9 Апреля 2025 11:27

АрмИнфо. В Минобороны Армении опровергли очередную вражескую дезинформацию о нарушении режима прекращения огня.

В Минобороны Армении заявили, что сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 8 апреля в период с 19:20 до 22:30 подразделения армянских ВС открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на юго-восточном участке приграничной зоны, не соответствует действительности.

В ведомстве также напомнили, что аппарат премьер-министра Армении предложил создать совместный механизм Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом.

"Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение. Министерство обороны Армении подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьера, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне", - подытожили в оборонном ведомстве.