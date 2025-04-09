Среда, 9 Апреля 2025 11:18

АрмИнфо. Температура воздуха в Армении существенно понизится.

Как передает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, понижение температуры воздуха на 8-10 градусов ожидается в ночь с 10 на 11 апреля, а днем 11 апреля - на 6 - 8 градусов. Понижение ртутного термометра будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами. В частности, в период с 10 по 13 апреля будет наблюдаться выпадение осадков в отдельных регионах страны, а 9 апреля - в большинстве. Причем, 9 апреля в ряде областей республики дожди будут обильными. В ночь с 11 на 12 апреля и 13 апреля в горных районах ожидаются осадки в виде снега. Ветер юго-западный с порывами до 3-6 м/с, 9-10 апреля в отдельных регионах порывы ветра усилятся до 18-22 м/с.

В Ереване с 9 по 13 апреля также прогнозируются кратковременные дожди с грозами. 9-10 апреля ожидается усиление порывов ветра до 13-15 м/с. Температура воздуха в столице 9 апреля днем составит 17- 19 градусов, вечером - 12-14 градусов, в ночь с 9 на 10 апреля - 9-11 градусов тепла.