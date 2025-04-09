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 Среда, 9 Апреля 2025 10:02

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 поликлиника N13, детский сад N131, школа N98, спорт. школа, частные дома на улицах Норагавита 1, 4, 7, 8, частные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Ленинградян, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 20 в кв. “Б-4” Ю/З района;

11:00-16:00 частные дома в Неркин Харберде;

11։00-17։00 жилые дома 15А-64А на улице Сундукяна, жилой дом 14/3 на улице Киевяна, жилой дома 22 на улице Орбели, частные дома 21-62 на улице Гоголя; жилые дома 27-31/3 на улице А. Хачатряна, частные дома 67-103 на улице Айгекци, частные дома 66-107 на улице Манушяна, жилой дом 7 на улице Киевяна, школа N63, детский сад N84, жилые дома 4, 6 на улице Спендиаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилыедома 7, 9 на улице налбандяна, жилые дома 1, 3 на улице Пушкина, частные дома 1, 4/3, 4/6 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), музыкальная школа им. Спендиаряна, торгово-промышленная палата, ООО “Ламакс Груп”, жилой дом 1 наулице Бюзанда, частнеыд ома 52-80 на улице Фирдуса, частные дома 15, 30, 34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 132-169 на 7-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 9, 11, 13, частные дома на улице Давида Бека, ООО “Энтанекан”, “Хюраноцнери хумб М-27”, “ПАМГ”, ЗАО “Юком”, ‘Вива Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; частично частные дома на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; частные дома на улицах 25, 28 в Нор Харберде; частные дома кварталов, расположенных в ущелье, жилые дома 127, 127А на улице Гургена Маари и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), а также частично абоненты (не являющиеся жильцами) на улице Ленинградяна, ООО ‘Хаванна” Цицернакабердского комплекса, жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 20 в квартале Б-4 Ю/З района, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 40 на улице Бабаджаняна, жилые дома 66, 68, 70 на улице Аракеляна, улицы Акобяна, Левоняна, Парсегова;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 город Аштарак частично; частично квартал “Мухни” и село Карин;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Даракерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Арартян, Арцаха, Сарибека Варданяна, Туманяна, Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично улицы Шаумяна, Пушкина, Сероба Ахбюра, Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; частично село Покр Веди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -16։00 село Лусарат, частично село Покр Веди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 абоненты (не являющиеся жильцами) по адресам 1, 1/1 Ереванского шоссе в городе Ехегнадзор;частично село Агаракадзор;

 

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично квартал “Ванатур”, полиция Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Еврокап”, “Виллайн”, “Вилфуд”, “Д. Саргсян”, школа N6, детский сад N5, супермаркет “МАРИ”, станции операторов “Вива Армения”, “Юком” в городе Раздан;

11։00-15։00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично улицы 4, 5, 12, 18;

11:00-17:00 села Гегашен, Зовк, общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, ‘Марине”, станции компаний “Вива Армения”, ‘Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։30 частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы М. Маштоца, Ф. Тевосяна, А. Бабаджаняна, С. Мардяна, Ц. Хачатряна, Ереванян, З. Андраника, Г. Кочара, Ахбюраки;

 

 

 

в Гегаркуникской области:

10:30-11:00 частично населенный пункт Мартуни;

11:00-16:30 населенные пункты Мадина, Лернакерт, Личк полностью, частично населенный пункт Неркин Геташен,

14:00-16:30 жилые дома 4/5, 55/6, 55/7, 55/10, 55/12 и частные дома 2/9, 2/11, 2/41, 2/42, 2/48, 2/49 на улице Азатамартикнери, частные дома 55,19; 55,20; 55,23; 2/21, 2/28, 71,2; 71,3; 71,4 на улице Азатутяна в городе Гавар;

 

в Лорийской области:

10։00-12։00 жилые дома 61, 63 на пр. Т. Меца в городе Ванадзор;

11:00-17:00 кварталы “Зоравар Андраник”, ‘Маркс”, ‘Мадан”, ‘Энгельс”, “Пирюзян” в городе Алаверди; село Джилиза;

13։00-15։00 жилые дома 65, 67, 71 на пр. Т. Меца в городе Ванадзор;

 

в Тавушской области:

11:00-14:00 частично улица Ереванян в городе иджеван; частично село Арцваберд;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Камо, Джаджур, Джаджураван, Мец Сариар, Крашен, Лернут в Ахурянском регионе;

 

в Сюникской области:

10:00-12:00 село Сюник;

11:00-15:00 асфальтный завод, телестанция в городе Сисиан; мельница Брнакота и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

 

 

Предварительная информация о плановых отключениях

 

 

 

11 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10։00 -16։00 улицы Норагавита 1, 7, 8, 9, 10, 12, 2-ой и 3-ий переулки 1-ой улицы, 1-ый переулок 9-ой улицы, частные дома на 2-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норагавите; жилые дома 50, 50/2, 52 на улице Ленинградяна, жилые дома 18, 19 в кв. Б-4;

11:00-15:00 частные дома в Неркин Харберде;

11:00-17:00 жилые дома 28-50Б на пр. Баграмяна, жилые дома 1-17 на ул. Канакер ГЭС, частные дома 55-65 на улице Айгекци;

 

в Армавирской области:

11։00-16։00 села Аршалуйс и Хоронк;

 

в Араратской области:

10։00 -12։00 частично села Хачпар, Гукасаван, Даракерт, Айанист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-13:00 частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-13:30 жилые дома 23, 51, 51/11, 53 на Джермукском шоссе, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Вайк;

10։30-13։30 частично Джермукское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-16:30 населенный пункт Неркин Геташен полностью;

15:00-16:30 1-ый, 2-ой, 11-ый переулки 1-ой улицы села Лусакунк;

 

в Лорийской области:

10։00-12:00 жилые дома 6, 8 на улице Г. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Джрашен, Лернаван;

 

в Тавушской области:

09:45-10:45 город Ноемберян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-12:00 улицы Гетапня, Калинина в городе Дилижан;

11։15-12։15 село Кохб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-нова, Мхитарян, Акобджанян, Тахта, Тбилисское шоссе, Мясникяна, Усанохакан в городе Дилижан;

 

в Сюникской области:

09:30-12:00 “Макрман каян” (станция очистки);

12:00-14:00 села Ацаван, Тасик, Салвард, Танаат, Аревис, Бнунис, Тароник;

13:00-14:00 село Дзорастан.

 

14 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11:00-16:00 жилые дома 35, 35а, 37, 37г на 11-ой улице Н. Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах 2, 7-14 , 23, 24 в Нор Харберде, частные дома на переулке 24-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Асратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/1, 1/2, 3/1, 5/1, 6, 8, 23/1, 25/1, 27/1, 29/1 в кв. Б-1;

 

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-11։30 частично село Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Шаумяна, Араратян, частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично Гетап Мргаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-13:30 военная полиция, автостанция, прилегающие бензозаправочные станции и газозаправочные станция, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Вайк;

11։00-16։00 село Малишка, частично улицы Алавердяна, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микояна, Момика, Чалабяна, Севака, Телави, Хоренаци, Галдзорян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

 

в Гегаркуникской области:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью;

 

в Тавушской области:

10։00-12:00 улицы Гетапня, Калинина, Камо, Васильев в городе Дилижан;

12։00-16:00 село Техут; частично улицы Тбилисское шоссе, Парз Лич в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10։00-12:00 жилые дома 4, 7 на улице М. Гоша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ванадзор;

10։00-13:00 улицы Касяна, Ачаряна, частично улица Кнунянц в городе Ванадзор;

 

15 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван;

10:00-16:00 частично улицы Ф. Нансена, Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; ООО “Саро-Жора”;

 

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 - 11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично село Воскетап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Шаумяна, Араратян, частично поселок Воску корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат; село Суренаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Вайоц Дзорской области:

10։00 -12։00 частично улица Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Джермук;

10։30 12։30 частично село Караглух и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 села Гладзор, Вернашен; частично улицы Арав-Аревмтян, Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, БАгдасарян, Арсенян, Баграмян, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна, Амбардзумяна, частично квартал ‘Нораван”, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

 

в Гегаркуникской области:

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью;

 

в Тавушской области:

10։00-12:00 улицы Камо, Васильев в городе Дилижан;

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитарян, Акобджанян, Тахта, Тбилисское шоссе, Мясникяна, Усанохакан в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10:00-12:00 2-ая улица полностью в селе Дарпас;

12։00-13։30 улица Г. Нжде полностью в городе Ванадзор;

13։00-15։00 2-ая улица в Сари тах в селе Дарпас;

 

в Сюникской области:

10։00-14:00 села Верин Хотанан, Шрвенанц, Неркин Хотанан, Арачадзор, Норашеник, Антарашат, Охтар, Таврос, Дзорастан, Ванек;

 

16 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в Лорийской области:

10։00-13։00 улица Гр. Лусаворича, улица Таперакан полностью, частично улица Мясникяна в городе Ванадзор;

 

17 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

 

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 75 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 36-59 на улице Христофора, частные дома 33-81 на улице Ростоми; частично улицы Лвовяна, Боряна, С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

 

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-12:00 село Айнтап; частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Касяна в городе Веди;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Исраеля Ори, Налбандяна, Комитаса, Гагарина, Севака, 26 Комисарнери, Атарбекяна, Авагяна, Арсеняна, Таманцинери, Туманяна, Исакова, Исаакяна, Левоняна, Ханджяна, Хачатряна, Микояна, Мясникяна, Момика, Налбандяна, Нарекаци, Шаумяна, Спандаряна, Орбели, Багдасаряна, Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

 

в Гегаркуникской области:

11:00-17:00 населенный пункт Вардадзор полностью;

 

в Тавушской области:

10։00-13:00 улицы Камо, Васильев в городе Дилижан;

11:00-11:30 частично улицы Максима Горького, Камо в городе Дилижан;

11:30-12:30 частично улица Камо, гостиница “Лернаин Айастан” в городе Дилижан;

 

в Лорийской области:

10։00-11։30 1-ая улица котрац Екехеци в селе Дарпас;

09։30-11։00 жилой дом 18 на улице Мясникяна, улица Зоряна полностью в городе Ванадзор;

 

 

18 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в Араратской области:

10:00 - 11:30 частично село Далар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00- 12։00 частично село Нор Харберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 - 13։00 частично село Ерасх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица касяна в городе Веди;

 

в Лорийской области:

10։00-12։30 поселок “Арав-Славакан” полностью в селе Дарпас;

12։30-13։30 жилой дом 23 на улице Мясникяна, частично улица Абовяна в грооде Ванадзор;

14։20-16։00 жилой дом 40 на пр. Т. Меца и прилегающие обьекты в городе Ванадзор;

 

в Гегаркуникской области:

11:00-17:00 населенный пункт Вардадзор полностью;

 

в Тавушской области:

10։00-11։00 село Кохб и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-12։30 село Кот и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Саят-Нова, Мхитаряна, Акобджаняна, Тахта, Тбилисское шоссе, Мясникяна, Усанохакан в городе Дилижан;

 

21 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11։00-15։00 подьезды 1-6 жилого дома 47 и подьезды 1-5 жилого дома 47/1 на улице Хоренаци;

 

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Далар;

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