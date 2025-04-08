Вторник, 8 Апреля 2025 19:50

АрмИнфо. В рамках диалога по либерализации визового режима с ЕС заместитель министра внутренних дел Армении Армен Казарян принял вторую экспертную миссию ЕС.

Как сообщает пресс-служба МВД, до 11 апреля эксперты миссии ЕС проведут общую оценку готовности Армении в сферах общественной безопасности, внешних связей и основных прав, способствуя разработке ориентиров для реформ в соответствии с европейскими и международными стандартами, а также перспектив либерализации визового режима.

Сообщается, что вторая экспертная группа провела встречи с начальником Главного управления криминальной полиции, начальником Главного управления общинной полиции, и.о. начальника Управления внутренней безопасности и противодействия коррупции. Миссия ЕС также посетила административный комплекс Патрульной службы и недавно построенный Центр оперативного управления.

Отметим, что в декабре 2024 года в Ереване был дан старт переговорам по либерализации визового режима между Арменией и Европейским Союзом. Переговоры вели министр внутренних дел РА Арпине Саркисян и заместитель генерального директора по миграции и внутренним делам Европейской комиссии Йоханнес Люхнер. Они обменялись мнениями о реформах, необходимых в ключевых областях, имеющих решающее значение для достижения безвизового режима с ЕС. К этим областям относятся безопасность документов, управление границами и миграцией, политика мобильности и предоставления убежища, борьба с коррупцией и организованной преступностью, а также защита основных прав граждан. На встрече также обсуждались вопросы дальнейшей поддержки ЕС реформ в Армении. Обе стороны подтвердили, что процесс не имеет крайнего срока для завершения переговоров.-