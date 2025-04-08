Вторник, 8 Апреля 2025 18:56

АрмИнфо. В ходе очередного заседания юбилейной комиссии, посвященной 150-летию со дня рождения великого армянского поэта Аветика Исаакяна, согласован список и логотип юбилейных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), заседание прошло под председательством главы МОНКС Жанны Андреасян.

Комиссия определила, что в перечень мероприятий обязательно нужно включить книгоиздательские программы, всесторонне раскрывающие поэта, провести научную конференцию, образовательные программы с участием школьников и др. Особое значение придали мероприятиям, проводимым в родном для поэта городе - Гюмри, особенно в его доме- музее, а также открытию мемориальных досок и проведению выставок за рубежом - в Париже и Венеции.

В ходе заседания Жанна Андреасян коснувшись презентации немецкого издания поэмы Исаакяна <Абу-Лала Маари> на Лейпцигском международном книжном фестивале и открытия его мемориальной доски в городе, подчеркнула необходимость презентации книг Исаакяна и на Ереванском международном книжном фестивале.

Согласно источнику, члены Юбилейной комиссии обсудили также график мероприятий и ряд других организационных вопросов.

Отметим, что одним из членов Комиссии является внук писателя, литературовед и кандидат филологических наук Аветик Исаакян младший.

Напомним, что известный армянский поэт и прозаик родился 30 октября 1875 года в Казарапате, близ Александрополя (ныне Гюмри). В 1889-92гг. учился в Эчмиадзинской духовной семинарии "Геворкян", а печататься начал в 1892г.

За деятельность, направленную против царизма, и участие в партии Дашнакцутюн Аветик Исаакян был арестован в 1896г и выслан в Одессу. Лучшие творения поэта полны скорбных и мучительных раздумий о судьбе человечества, о несправедливости жизненного устройства, проникнуты любовью к родине и к народу, гуманизмом и огромным уважением к человеческому достоинству, глубоко связаны с историей и культурой армянского народа, с лучшими традициями русской и мировой литературы. Александр Блок ещё в 1916 писал: "... поэт Исаакян - первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет". На стихи Исаакяна созданы песни, его произведения переведены на ряд иностранных языков.