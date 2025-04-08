Вторник, 8 Апреля 2025 18:15

АрмИнфо. Сеть организаций гражданского общества (ОГО) по защите прав армян Арцаха призвала Министерство иностранных дел Армении немедленно пересмотреть свою позицию и публично подтвердить, что защита прав, безопасности и возвращение армянского населения Арцаха остаются приоритетами армянской внешней политики, независимо от односторонних незаконных действий Азербайджана. Об этом говорится в поступившем в АрмИнфо заявлении Сети организаций гражданского общества по защите прав армян Арцаха, в ответ на заявлении МИД Армении о том, что армянская сторона в контактах с Азербайджаном не поднимает вопрос прав арцахцев после "упразднения Нагорного Карабаха".

" Такая позиция является неприемлемой и противоречит как жизненным интересам армянского народа, так и фундаментальным принципам международного права и универсальным стандартам прав человека", - отмечается в заявлении Сети.

В Сети ОГО подчеркнули, что вопрос Арцаха не может "быть снят с повестки дня", поскольку насильственное перемещение более 150 000 арцахских армян с их исторической родины является явным проявлением этнической чистки и не может признаваться международным сообществом как законная или легитимная реальность. Как указали представители гражданского общества, согласно международному гуманитарному праву, вопрос защиты прав и возвращения насильственно перемещенного населения должен оставаться в международной повестке дня до его справедливого разрешения и не может "быть снят с повестки дня" лишь потому, что одна из сторон конфликта приняла односторонний указ.

"Согласно международному праву, мы отмечаем, что представление недостаточных дипломатических результатов как правовой реальности недопустимо. Это означает отказ от фундаментальных прав армянского населения Арцаха и легитимацию насилия, совершенного Азербайджаном. Республика Армения обязана защищать интересы армян, в том числе армян Арцаха, на международных площадках. Фактические результаты свидетельствуют о том, что армяне Арцаха остались без надлежащей защиты и были вынуждены покинуть свою историческую родину", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что "Указ о ликвидации Нагорного Карабаха" является незаконным и неправомерным. В заявлении в этой связи поясняется, что документ, навязанный с применением силы и угроз, не может рассматриваться как законное и международно признанное правовое основание.

"Согласно Закону Республики Арцах "О нормативных правовых актах", правовые акты вступают в силу исключительно со дня, следующего за их официальным опубликованием, если не установлен иной срок. Примечательно, что этот указ не был включен в качестве правового документа в единый сайт для публикации нормативных правовых актов (arlexsis.am) и не был официально опубликован, поясняется в заявлении сети организаций", - поясняется в заявлении.

В связи с вышеуказанным Сеть организаций гражданского общества потребовала от армянского МИД, основываясь на положениях Конституции Республики Армения и фундаментальных принципах международного права, немедленно пересмотреть свою позицию и публично подтвердить, что вопрос защиты прав, безопасности и возвращения армянского населения Арцаха продолжает оставаться приоритетом внешней политики Армении. Кроме того, в заявлении НПО указывается необходимость включить вопрос о насильственном перемещении, этнической чистке и возвращении армянского населения Нагорного Карабаха в переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном в качестве неотъемлемого компонента.

В своем заявлении Сеть ОГО также призвала международное сообщество, ООН, Совет Европы, ОБСЕ и международные организации, занимающиеся защитой прав человека, не признавать результаты этнической чистки и требовать от Азербайджана уважения международного права и обеспечения безопасного и достойного возвращения армян Арцаха в свои дома под международными гарантиями, мониторингом и механизмами защиты.

"Жизнь и будущее армян Арцаха не могут стать уступками в межгосударственных переговорах. Мы требуем справедливости, ответственности и защиты прав нашего народа в соответствии с нормами и принципами международного права", - резюмировали в сети ОГО.

В Сеть входят 11 НПО: "Ассоциация армянских юристов", "Гармония", "Деоккупация Гадрута", "Возвращение в Кашатаг", "Деоккупация Шуши", НПО армян Арцаха "Кумайри", "Возвращение в Карвачар", "Крунк" по защите прав армян Арцаха, Центр развития общины "Аскеранцы", НПО социального, безопасного и развивающего "Ай Ка" и "Лусастх".

Напомним, что 2 апреля состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с коллегой из Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На совместной пресс- конференции Алиев заявил, что "главным препятствием на переговорах было стремление Армении до января 2024 года включить в мирный договор судьбу Нагорно-Карабахской Республики".

В МИД Армении в ответ на просьбу Радио Свобода прокомментировать данные слова, заявили, что "в переговорах с Азербайджаном Армения работала над обеспечением безопасности и прав армян Нагорно-Карабахской Республики, включая создание международного механизма для решения этих проблем. После публикации указа о насильственном перемещении армян Нагорно-Карабахской Республики и ликвидации Арцаха эта проблема была снята с повестки дня урегулирования межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном ".