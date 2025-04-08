Вторник, 8 Апреля 2025 18:14

АрмИнфо. Мы в очередной раз утверждаем, что в общественном мультиплексе не должно быть иностранных вещателей. Об этом в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежи, спорта и диаспоры заявил председатель Комиссии по телевидению и радио Республики Армения Тигран Акопян.

Отметив, что иностранные телекомпании и телепрограммы представляют для Армении серьезную угрозу, он отметил, что события последних 2 лет показали, есть необходимость в законодательном регулировании.

Чтобы исключить спекуляций, Акопян заметил, что речь идет не только о российских телеканалах. Он напомнил, что Франция в последнее время прилагает усилия, чтобы включить 2 свои телепрограммы в общественный мультиплекс Армении. Акопян в этой связи коснулся недавнего скандала, когда французский телеканал Arte France, который между прочим претендует на включение, в своей передаче "28 минут", в репортаже об антиправительственных протестах в Турции, опубликовал карту региона без Армении. <А теперь представьте, что мы сами бы транслировали <несуществование> Армении>, - сказал он, добавив, что последствия сложно представить.

Глава Комиссии также заметил, что, позволив иностранным телекомпаниям вещать в нашем мультиплексе, Армения может стать площадкой для информационной войны между странами, с которыми имеет дружественные отношения - к примеру, между Ираном и Западом.

<Мы не имеем никакого воздействия на трансляцию каналов кабельного телевидения, у нас в этом смысле либеральный подход действует. Мы лишь утверждаем, что у Комиссии нет полномочий проверять содержание иностранных телекомпаний. И если завтра или послезавтра какая-то страна решит проводить серьезную информационную войну с Арменией, у нас нет полномочий, чтобы прекратить их вещание в нашей стране>, - отметил Акопян.

Вместе с тем председатель Комиссии по телевидению и радио подчеркнул, что есть необходимость регулировать деятельность Лайт-ТВ, которые вещают в сети. Он пояснил, что угрозы, которые связанные с информационной безопасностью, в том числе ментальное и психическое здоровье детей, дезинформация, слова ненависти и др., генерируются в основном в сети. <Во всем мире эту проблему начали решать, и мы тоже должны приступить. Посчитав, мы выяснили, что у нас есть примерно 40 таких ТВ- площадок в сети, вещание которых также должно контролироваться>, - рассказал Акопян.

Он также указал на пробел в законодательстве относительно определения слов ненависти. Из-за этого, в рамках представленных Комиссией исков в суд, последняя часто проигрывает. <Согласно требованиям СЕРА (Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС) в этом году уже должно было быть определение рамок слов ненависти. Но, к сожалению, все еще этот вопрос не решен. У нас нет таких полномочий. Когда получим - сможем имплементировать в наше законодательство и более эффективно бороться со словами ненависти и дезинформацией>, - заметил он.

В качестве вопросов, нуждающихся в урегулировании, Акопян назвал финансовую прозрачность телекомпаний общественного мультиплекса и собственников, а также повышение качества содержания каналов, вещающих в нашем мультиплексе.-