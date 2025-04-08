Вторник, 8 Апреля 2025 17:28

АрмИнфо. В МИД Армении выступили с заявлением, в котором опровергли информацию агентства Pastinfo о встрече министра иностранных дел страны Арарата Мирзояна в Дубае с азербайджанской делегацией, и потребовали от Pastinfo и СМИ, перепечатавших этот материал, удалить указанную публикацию и опубликовать четкое опровержение от имени Министерства иностранных дел.

Так, пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, в своём заявлении подчеркнула, что 7 апреля в армянское внешнеполитическое ведомство поступил запрос от журналиста агентства Pastinfo с вопросом, совершал ли Мирзоян недавно не освещаемый визит в Дубай (ОАЭ), где у него были официальные или неофициальные встречи, например, с коллегой из Азербайджана.

Бадалян добавила, что как в устном, так и в письменном ответе она однозначно опровергла данную ложную информацию, напомнив, что все рабочие и официальные визиты министра публично освещаются, и никаких не освещаемых визитов, в том числе в ОАЭ, не было.

Пресс-секретарь МИД также обратила внимание, что проинформировала журналиста о том, что 28 марта Мирзоян возвращался из Казахстана в Армению рейсом Астана-Дубай- Ереван.

"Одновременно было четко указано, что каких-либо официальных встреч или неформальных контактов с представителем какой-либо страны в Дубае не было", - отметила Бадалян.

По ее словам, несмотря на то, что в МИД четко опровергли данную информацию, Pastinfo опубликовало материал с заголовком: "Арарат Мирзоян совершил непубличный визит в Дубай".

"Кроме того, в материале содержатся ложные утверждения относительно неофициальных контактов министра с азербайджанской делегацией во

время пребывания в Дубае и его ночевкой в городе. Отмечается, что якобы в МИД не предоставили разъяснений по этому поводу, хотя такой вопрос и вовсе не звучал. Если бы он был, то в МИД опровергли факт ночевки министра в Дубае. Не соответствуют действительности и утверждения, что МИД якобы сначала отрицал факт нахождения министра в Дубае, после чего подтвердил", - отметила Бадалян.

Она также обратила внимание, что данный материал был перепечатан рядом других армянских СМИ с одиозными заголовками "Глава МИД Армении ночью в Дубае имел неофициальные контакты с азербайджанской делегацией".

"Учитывая вышеизложенное и положения закона "О свободе информации", требуем от агентства Pastinfo и СМИ, перепечатавших материал, удалить указанную публикацию и опубликовать четкое опровержение от имени Министерства иностранных дел путем распространения данной публикации.

В будущем также ожидаем проверки достоверности подобных "материалов>"с МИД вместо того, чтобы просто перепечатывать их", - сказала Бадалян.

И в заключение представитель внешнеполитического ведомства подтвердила, что Министерство иностранных дел работало и будет продолжать прозрачно освещать визиты и встречи Мирзояна, будучи подотчетным всем гражданам Армении.