Вторник, 8 Апреля 2025 16:19

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян 8 апреля принял посла Кипра в Армении Микаэла Мавроса.

Как передает пресс-служба НС, на встрече обсуждались различные вопросы сотрудничества Армении и Кипра как на двустороннем уровне, так и на международных площадках.

Собеседники также обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес, касающихся отношений Армения-ЕС, межпарламентского сотрудничества, а также региональных событий.