Вторник, 8 Апреля 2025 16:09

АрмИнфо. Полномочия депутата Национального Собрания РА Вилена Габриеляна прекращены. Об этом говорится в протоколе, подписанного председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном.

"На основании заявления депутата об отставке и руководствуясь требованиями пункта 6 части 1 статьи 154 и пункта 2 части 2 статьи 155 закона "Регламент Национального Собрания", полномочия Вилена Габриеляна, избранного депутатом по общегосударственному избирательному списку партии "Гражданский договор", считаются прекращенными", - говорится в протоколе.

Напомним, что 30 марта в Гюмри находящийся в нетрезвом состоянии Габриелян вступил в перепалку с журналистами, используя при этом нелицеприятные выражения. Спустя два дня после этого случая последовало его заявление о сложении депутатского мандата.