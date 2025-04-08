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АрмИнфо. Полномочия депутата Национального Собрания РА Вилена Габриеляна прекращены. Об этом говорится в протоколе, подписанного председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном.
"На основании заявления депутата об отставке и руководствуясь требованиями пункта 6 части 1 статьи 154 и пункта 2 части 2 статьи 155 закона "Регламент Национального Собрания", полномочия Вилена Габриеляна, избранного депутатом по общегосударственному избирательному списку партии "Гражданский договор", считаются прекращенными", - говорится в протоколе.
Напомним, что 30 марта в Гюмри находящийся в нетрезвом состоянии Габриелян вступил в перепалку с журналистами, используя при этом нелицеприятные выражения. Спустя два дня после этого случая последовало его заявление о сложении депутатского мандата.
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|Возможно с апреля 2025 года будет запущена новая программа поддержки перемещенных из Арцаха - Тигран Хачатрян
|Глава Минздрава Армении прокомментировала ДТП с участием кареты скорой помощи, унесшей жизнь врача
|Программа помощи переселенцам из Нагорного Карабаха препятствует реализации долгосрочной программы помощи - вице-премьер РА
|Генсек офиса омбудсмена Армении обсудила с заместителем представителя УКВБ ООН проблемы насильственно перемещенных арцахцев
|Комиссар СЕ высказался за возвращение арцахцев в свои дома
|Жители села Прошян вновь вышли на акцию, протестуя против подорожания транспортных услуг
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|В МИД Великобритании рекомендовали своим гражданам воздерживаться от поездок на юго-запад Азербайджана из-за "напряженности между Ереваном и Баку"
|Исполком РПА: Действующее руководство Армении с 2018 года проводит предательскую политику отказа от решения арцахской проблемы
|Посол Армении и евродепутат обсудили последние процессы на Южном Кавказе
|Глава МОНКС Армении и спецпредставитель президента России обсудили возможности расширения армяно-российского культурного сотрудничества
|СНБ Армении закрыла официальные сайты госучреждений Арцаха
|Родители пропавших без вести армянских военнослужащих провели молчаливую акцию у здания правительства Армении
|ОАЭ поддерживает усилия Армении по установлению мира в регионе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Япония готова оказать содействие перемещенным из Нагорного Карабаха
|Всеармянский совет дипломатов: МИД Армении своим спекулятивными заявлениями по Арцаху помогает Азербайджану избежать ответственности
|Правозащитник: Нубарашеская тюрьма - логово насилия и она должна быть закрыта
|Гор Асрян покинул должность замглавы Лорийской области Армении
|Президент РА: Армения готова к переговорам по созданию СП, обмену опытом и технологиями
|Россотрудничество планирует открыть три новых филиала на территории Армении - Примаков
|В июне ЕС представит Армении план действий по либерализации визового режима - МВД РА
|Посол Армении принял участие во встрече с Лавровым в МИД России
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