Вторник, 8 Апреля 2025 15:19

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал коллеге из Израиля Гидеону Саару о нормализации отношений Ереваном и Баку, в том числе и о проблемах, существующих в мирном процессе.

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отмечается, что собеседники провели широкий обмен мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая региональные и международные темы, коснулись сотрудничества в сфере экономики, торговли, энергетики, высоких технологий, обороны и других областях, представляющих взаимный интерес.

На повестке также были вопросы региональной и международной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке.