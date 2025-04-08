Вторник, 8 Апреля 2025 15:14

АрмИнфо. В Армении будет применен общий стандарт для присвоения имен выдающихся деятелей детским спортивным школам. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта на заседании 8 апреля выдала положительное заключение по представленным правительством РА в первом чтении поправкам в законе "О физической культуре и спорте".

По словам заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Асмик Авагян, в ныне действующем законе отсутствует норма, регулирующая этот вопрос. Нововведением установлено, что имена будут устанавливаться в соответствии с приказом министра образования, науки, культуры и спорта. Данная мера необходима для обеспечения преемственности физического воспитания и доступности физической культуры и спорта для людей разных возрастных и социальных групп, подготовки высококлассных спортсменов, обеспечения участия сборных команд и спортсменов в международных соревнованиях, поддержания развития физической культуры и спорта.

Заместитель министра указала на значительное количество обращений, связанных с присвоением той или иной спортивной школы имени того или иного деятеля. Законопроектом предусмотрено присваивать спортивным школам имен выдающихся людей, внесших большой вклад в развитие спорта, в том числе, олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Представленный закон станет уникальной оценкой их самоотверженного труда.