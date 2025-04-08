Вторник, 8 Апреля 2025 15:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает Арцах инструментом контроля над страной, своеобразной удавкой, накинутой на шею Армении. Об этом на своей странице в Фейсбук написал депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

В этом ключе оппозиционер пояснил, что все действия Никола Пашиняна были направлены на то, чтобы разорвать эту удавку, то есть оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану. По словам Хачатряна, именно поэтому армянский премьер сорвал переговорный процесс: cначала потребовав изменить формат переговоров, а затем пригрозив пересмотреть принципы урегулирования в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ, и отклонив последнее предложение посредников по урегулированию в июне 2019 года.

"Переговоры зашли в тупик. После 1998 года все предложения по урегулированию отклонялись Азербайджаном, а в 2019 году это сделал уже Никол Пашинян. После срыва переговоров официальный Ереван усилил риторику, утверждая, что "Арцах - это Армения, и точка", а также поднимая тему новой войны за новые территории", - продолжил депутат.

Затем, как напомнил Хачатрян, последовали июльские столкновения 2020 года на армяно-азербайджанской границе в направлении Тавуша и их

героизация в Сардарапате. По словам депутата, Пашинян не мог не осознавать последствия этой героизации: война и поражение в войне, документ от 9 ноября 2020 года и отречение от ответственности перед Арцахом. Хачатрян обратил внимание, что ни в одном официальном документе не было указано, что Вооруженные силы Армении должны покинуть территорию Арцаха.

"А он вывел эти войска, причем вывел демонстративно. Пашинян не предпринял никаких шагов для снятия блокады Арцаха. Мелкие, бессмысленные и бесполезные заявления о страхе. А в октябре 2022 года (Пражское четырехстороннее соглашение, которым Пашинян признал Арцаха в составе Азербайджана - ред.) он предал Арцах, незаконно признав суверенитет Азербайджана над ним. То же самое произошло в мае 2023 года (в Гранаде - ред.). А в сентябре того же года, впервые с 1988 года, измученный и покинутый, героический Арцах остался один против турок. "Удавка" была сброшена, Арцах был деарменизирован и оккупирован Азербайджаном", - написал Хачатрян, добавив, что после это армянский премьер всячески пытается переложить свою ответственность за эти действия на других.

Депутат при этом подчеркнул, что для окончательного закрытия вопроса армянский премьер постоянно упоминает о каком-то указе президента Арцаха. В этом ключе Хачатрян задался вопросом: видел ли кто-то эту бумагу, заметив, что с ее содержанием не знаком даже сам премьер.

В связи с этим оппозиционный депутат напомнил, что президент Республики Арцах Самвел Щахраманян был вынужден подписать этот документ, чтобы предотвратить вход азербайджанцев в мирные города и села и минимизировать число жертв. Хачатрян подчеркнул, что десятки тысяч людей были спасены и прибыли в Армению на основании этого документа, который не имел правовых оснований.

"Теперь Никол и "Арабат" (глава МИД Армении Арарат Мирзоян - ред.) ссылаются на этот документ, чтобы оправдать свои действия. Если бы они действительно заботились об Арцахе, а не о сохранении власти ценой избавления от "удавки", они бы оспорили правомочность этой бумаги сразу после того, как последний житель Арцаха пересек мост Хакари в Лачинском коридоре. Но они этого не сделали. Не сделали, потому что они не преследовали цель сохранить Арцах", - резюмировал Хачатрян.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.