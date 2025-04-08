Вторник, 8 Апреля 2025 12:44

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян в эфире ОТВ коснулся требования арцахцев выдать им пенсионные накопления на руки, предоставив право самим распоряжаться ими по своему усмотрению.

По словам Хачатряна, идея накопительной пенсионной системы состоит в том, чтобы накопленным на пенсионных счетах средствами можно было воспользоваться после достижения пенсионного возраста. Потратив их сегодня, <завтра> они лишатся пенсионных выплат.

Помимо этого, указал вице-премьер, законодательное поле РА не предусматривает подобные регулировки, а подходы должны быть едины - как для граждан РА, так и для архацев. Таким образом, считает он, долгосрочное планирование обеспечивает большую уверенность в завтрашнем дне.

В начале ноября 2024 года сообщалось, что по просьбе омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна, ряд депутатов от оппозиционных фракций парламент Армении (<Айастан> и <Честь имею> ) обратились в Конституционный суд по вопросу средств на пенсионных счетах вынужденно перемещенных из Карабаха. Для обращения в КС набралось необходимое число депутатских подписей (1/5 от общего числа). Обжаловать собираются изменение, принятое парламентом в законе "О накопительных пенсиях" в июне 2024 года, по которому накопления карабахцев, без учета их мнения, автоматически переносятся в накопительную систему РА. Депутаты требуют проверить соответствие конституции статьи 8.1 закона <О дополнительных гарантиях по защите прав и законных интересов участников накопительного компонента пенсионной системы>. Указанная статья по решению НС дополнила закон в июне 2024 года.

Накопительная пенсионная система была внедрена в Карабахе вскоре после РА, в июне 2019 года, на идентичных условиях. В ней участвовали граждане 1974 года рождения и младше, а половину пенсионных отчислений вносило правительство. После агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха и насильственного перемещения его населения, парламент Армении принял изменения в законе, по которым их накопительные счета автоматически (не по их усмотрению) продолжили действовать в РА.

Как заявил зампредседателя Центрального банка Армении Армен Нурбекян 25 ноября в беседе с журналистами в НС, пенсионные накопления арцахцев находятся в целости и сохранности.